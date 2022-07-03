Умер народный артист России Сосновский

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Сергей Сосновский

Народный артист РФ Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, в котором играл актер. За свою карьеру артист сыграл в детективном сериале «Метод», драме «Метро» и киноадаптации классической пьесы «Господа Головлевы».

Сегодня, 3 июля, после тяжелой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что советский и российский актер Юрий Горобец скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Театра имени А. С. Пушкина, с которым актер сотрудничал на протяжении многих лет.

До этого в Министерстве культуры Литвы сообщили о смерти актера театра и кино, народного артиста СССР и прибалтийского государства Регимантаса Адомайтиса. Ему было 85 лет.