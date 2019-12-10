https://static.news.ru/photo/02fe2d2c-1b7b-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова/facebook.com

В госконсерватории им. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга сообщили, что российский народный артист Олег Талыпин умер.

Причины смерти пока не раскрываются. Артист скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба учебного заведения на официальном сайте.

Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года. Кроме того, он работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, сообщают « Невские новости ».

Ранее NEWS.ru писал, что в Праге умер знаменитый режиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Он скончался в возрасте 88 лет.

Мир кино скорбит, и мы вместе с ним, — говорится в сообщении Министерства культуры Чехии.

Причину смерти в ведомстве не сообщили.