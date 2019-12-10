В госконсерватории им. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга сообщили, что российский народный артист Олег Талыпин умер.
Причины смерти пока не раскрываются. Артист скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба учебного заведения на официальном сайте.
Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года. Кроме того, он работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, сообщают «
Ранее NEWS.ru писал, что в Праге умер знаменитый режиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Он скончался в возрасте 88 лет.
Мир кино скорбит, и мы вместе с ним, — говорится в сообщении Министерства культуры Чехии.
Причину смерти в ведомстве не сообщили.
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