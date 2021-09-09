Умер лейтенант Маузер из «Полицейской академии»

Американский актёр Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в фильме «Полицейская академии», умер в США. Ему было 84 года, пишет The Hollywood Reporter.

Метрано умер в своём доме во Флориде. О смерти актёра сообщил его сын Гарри Метрано. Смерть наступила в результате естественных причин.

Метрано сыграл в кино более 30 ролей, но наибольшую популярность он получил именно после «Полицейской академии». После этого он снялся в таких картинах, как «Разбивающий сердца» (1972), комедийном фильме «Всемирная история, часть первая» (1981), «На последнем дыхании» (1983) и других.

В 1989 года с актёром произошёл несчастный случай: он упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе. Он повредил шею и позвоночник, после чего актёра частично парализовало. Однако он продолжал участвовать во многих проектах. Позже его состояние улучшилось.

Ранее известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. О смерти сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на адвоката артиста.