Умер кинорежиссер Юлий Файт

Фото: Svklimkin/wikipedia.org

Советский и российский кинорежиссёр Юлий Андреевич Файт

Советский и российский режиссер Юлий Файт умер в возрасте 85 лет, передает РБК со ссылкой на семью кинодеятеля. Причиной смерти стал острый инфаркт. Информации о дате прощания с режиссером и его похорон нет.

Файт вошел в историю кино благодаря своим документальным и художественным картинам. Первым полнометражным фильмом стал «Пока фронт в обороне» 1964 года, созданный по мотивам рассказов Юрия Нагибина. Вторую картину «Мальчик и девочка» (1966 год) по повести Веры Пановой запретили, и она долгое время пролежала на полке. Тогда же Файту закрыли доступ к созданию игровых фильмов.

Режиссер стал автором сюжетов для «Альманаха кинопутешествий» и киножурнала «Ералаш», а также телевизионных и документальных фильмах о творческих людях. Так, в 2004 году режиссер выпустил фильм «Дорогой Василий Макарыч», посвященный актеру и режиссеру Василию Шукшину, с которым вместе учился во ВГИК на одном курсе с Андреем Тарковским.

В марте на 94-м году жизни скончался режиссёр Виталий Мельников. Он был известен зрителю по таким фильмам, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Бедный, бедный Павел», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана» и многим другим. Мельников был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством » IV степени.