Умер известный советский актер Советский актер Виктор Степанов скончался в 77 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советский и российский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни в Москве, сообщает Regnum. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких.

Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников, — уточнил собеседник агентства.

Степанов сыграл одну из ролей в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина в 1959 году. Затем актер сменил сферу деятельности и работал в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.

Ранее актриса Электротеатра Станиславский Инна Головина умерла в возрасте 49 лет. Коллеги Головиной подчеркнули, что артистка обладала богатым на оттенки голосом и прекрасно пела. Номера актрисы в серии концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение, отметили в театре.

До этого в Донецке умерла балерина музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Александра Ежунова. Она ушла из жизни в возрасте 41 года. Причины смерти неизвестны. За свою 20-летнюю карьеру в донецком театре Ежунова сыграла более чем в 40 постановках.