Умер известный российский режиссер и актер Российский режиссер Александр Пономарев умер в 64 года

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Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет, сообщается в Telegram-канале Российского академического молодежного театра. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова, — говорится в сообщении РАМТ.

Пономарев является автором более 10 спектаклей на радио, в театрах РФ и за рубежом, среди которых «Великаны и козявки», «Таня», «Шаман и Снегурочка», «Любовь и смерть Зинаиды Райх». Актер и режиссер работал в Электротеатре Станиславский, театре «Эрмитаж». Пономарев основал театр-студию «Чет-нечет».

Накануне сообщалось, что умер советский и российский актер Виктор Степанов, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он сыграл одну из ролей в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина в 1959 году. Затем сменил сферу деятельности и работал в российской самолетостроительной корпорации.

До этого актриса Электротеатра Станиславский Инна Головина скончалась в возрасте 49 лет. Ее коллеги подчеркнули, что артистка обладала богатым на оттенки голосом и прекрасно пела. Номера актрисы в серии концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение, отметили в театре.