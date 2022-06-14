Умер звезда КВН и «Даешь молодежь» Халил Мусаев

Фото: Скриншот с видео/ГОРЦЫ ОТ УМА/youtube.com

Халил Мусаев

Умер комедийный актер и участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев. Он скончался в возрасте 48 лет в Дагестане, сообщила министр культуры региона Зарема Бутаева, которую цитирует ТАСС.

Около недели назад Мусаева госпитализировали с инфарктом головного мозга. Он играл в таких проектах, как «Горе от ума» и «Даешь молодежь!», также был участником КВН команды «Махачкалинские бродяги».

Скончался дагестанский комедийный актер Халил Мусаев. Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева, — сказала Бутаева.

Она добавила, что Мусаев навсегда останется в сердцах и в памяти дагестанцев. Бутаева рассказала, что юмор комика был добрым и дарил радость всей России.

Ранее стало известно, что умерла известная певица и исполнительница саундтрека к культовому сериалу «Твин Пикс» Джули Круз. Женщина скончалась в возрасте 65 лет, о смерти артистки сообщил ее муж Эдвард Гриннан. В 2018 году певице диагностировали волчанку.