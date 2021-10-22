Известный белорусский писатель Юрий Станкевич умер в возрасте 71 года. Об уходе из жизни прозаика написала в Facebook подруга жены Станкевича Александра Ракова.

Сегодня, 22 октября 2021 года, умер известный белорусский писатель Юрий Станкевич. Муж моей дорогой подруги Аллы Станкевич. Тяжёлая потеря для близких. Вечный покой даруй ему, Господи, — говорится в сообщении.

Причина смерти писателя не уточняется. Юрий Станкевич родился в Борисове Белорусской ССР. Его настоящее имя — Георгий Харитонович. Отец Станкевича в 1946 году был репрессирован и отбывал срок в лагере.

Самые известные произведения Станкевича — «Любить ночь — право крыс» (2000), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010). Также он написал большое количество пьес и киносценариев. Его произведения были переведены на несколько языков.

Ранее сообщалось, что бывший участник группы «ДДТ» музыкант Дмитрий Галицкий скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице коллектива во «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.