Умер итальянский модельер Нино Черрути

В Италии в возрасте 91 года скончался известный кутюрье, основатель модного дома Cerruti 1881 Нино Черрути. Дизайнер по праву считается одним из отцов итальянской моды и современного классического стиля, передаёт газета la Repubblica. Стилист тесно сотрудничал с Голливудом, его одежду носили герои культовых картин «Красотка», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт». Черрути скончался в больнице Пьемонта, куда он был госпитализирован для операции на бедре.

Благодаря ему свою карьеру начали Джорджо Армани и другие знаменитые модельеры. Черрути являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1. В 20 лет Нино Черрути унаследовал от деда фамильную текстильную фабрику в Биелле, основанную в 1881 году. В конце 50-х годов он впервые начал заниматься производством одежды.

Слава к нему пришла в 27 лет после демонстрации мужской коллекции в 1957 году в Милане. Уже через два года он выпускает женскую коллекцию. Это была одежда идеального кроя, словно вторая кожа. В 1967 году кутюрье открывает магазин модной одежды в Париже, а спустя год — в Северной Америке и Японии. В 80-е годы у него одевается весь цвет Голливуда: Джулия Робертс, Том Хэнкс, Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шэрон Стоун. В 2001 году он продал свою долю модного дома инвестиционному фонду, оставив себе только семейную фабрику. В Италии дизайнер был награждён орденом «За заслуги в труде».

Ранее художник-модельер Вячеслав Зайцев после перенесённой тяжёлой болезни заявил, что готов снова приступить к работе в своём постоянном амплуа. Кутюрье прошёл два курса реабилитации и заметно поправил здоровье. Новый год знаменитый модельер встречал уже в своём загородном доме в компании помощника по имени Олег. Минувший год оказался для мастера непростым: была продана часть здания его Дома моды.