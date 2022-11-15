Умер исполнитель песни «Утомленное солнце» В Варшаве умер исполнитель песни «Утомленное солнце» Ежи Поломский

Фото: teatrsyrena.pl

Польский и советский певец Ежи Поломский

Польский и советский певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет, сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую. По ее словам, он скончался вечером 14 ноября в больнице в Варшаве.

Это большая потеря для польской культуры, — сказала Левандовская.

Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в польском Радоме и окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. В качестве актера он дебютировал в театре «Буффо» в 1957 году, а затем перешел на службу в театре «Сирена».

Первая песня Поломского «Полдник с песней» была записана и выпущена в 1959 году. Пик популярности исполнителя пришелся на 1960–70-е годы. Среди самых известных его песен — «Синий платочек», «Это последнее воскресенье» и «Утомленное солнце».

Ранее стало известно, что на 77-м году жизни скончался экс-фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккафферти. О смерти легендарного музыканта сообщил басист Nazareth Пит Эгнью, заявив, что мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили. Причины смерти коллеги он не назвал.

Маккафферти ездил в мировые турне с группой на протяжении 45 лет и участвовал в записи всех ее альбомов до 2014 года. Тогда он был вынужден прекратить выступления в связи с проблемами со здоровьем.