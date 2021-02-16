Умер испанский поэт Жоан Маргарит

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На 83 году жизни скончался каталонский поэт Жоан Маргарит.

Обладатель многочисленных наград умер в Сан-Жуст-Десверн (автономное сообщество Каталония) из-за серьёзного заболевания, диагностированного менее года назад, сообщило агентство Europa Press.

Поэт родился в каталонском муниципалитете Санаужа 11 мая 1938 года. В 2019 году Маргарит был удостоен испанской премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии и престижной премии Мигеля де Сервантеса.

Во вторник не стало и заслуженной артистки России Ларисы Кичановой. Она умерла в возрасте 71 года. Причиной стали осложнения после коронавирусной инфекции, сообщал NEWS.ru.