Умер худрук петербургского театра Комиссаржевской Худрук театра Комиссаржевской Новиков скончался на 81-м году жизни

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Виктор Новиков

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Политик назвал смерть Новикова невосполнимой утратой для города. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Сегодня ушел Виктор Абрамович Новиков. Художественный руководитель театра им. В.Ф. Комиссаржевской, он служил ему более 55 лет. Невосполнимая утрата для Петербурга. Светлая память, — написал Пиотровский.

Новиков родился в 1943 году в Саратовской области. Он являлся выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1968 году его назначили заведующим литературной частью в театре имени Комиссаржевской, а спустя 23 года Новиков стал художественным руководителем.

Ранее на 82-м году жизни скончалась российская актриса Вера Молчанова, которая играла на сцене театра на Покровке. Она также известна зрителю по ролям в сериалах «След», «Закрытая школа» и «Карпов». Коллектив театра выразил соболезнования в связи со смертью артистки и назвал ее одной из самых верных и преданных «Покровке».