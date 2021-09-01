Умер гитарист рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов

В Санкт-Петербурге умер гитарист, участник рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Об этом в Facebook сообщила бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская.

Сообщается, что музыкант скончался после продолжительной болезни, причина смерти не уточняется. Ему был 61 год.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске, в 1977 году переехал в Ленинград, где основал коллектив «Прощай, чёрный понедельник». В 1981 году Храбунов познакомился с певцом, гитаристом и автором песен Михаилом Майком Науменко, после чего вошёл в состав собранной им группы «Зоопарк» и оставался основным гитаристом во всех её составах вплоть до внезапной смерти Науменко в августе 1991 года. После распада «Зоопарка» Храбунов работал с такими группами, как «Зоо-Парк», «Санкт-Петербург» и «Учебно-лечебный коллектив „группа Триста“».

Истории Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя был посвящён нашумевший фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Во время работы над фильмом режиссёр был арестован, ленту доснимали без него: картина получила приз за лучший саундтрек на Каннском кинофестивале. После выхода фильма в прокат продюсер Илья Стюарт заявил о желании написать книгу о процессе съёмок.