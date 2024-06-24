Умер еще один актер из «Бандитского Петербурга» Актер Олег Олий умер в 67 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Олег Олий, известный по сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни. Об этом сообщил его приемный сын, продюсер и телеведущий Александр Малич в Telegram-канале, уточнив, что отцу было 67 лет. На данный момент причина смерти актера не раскрывается. Отпевание и прощание состоится 24 июня в 14:00.

Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим, Олег Огий. Отпевание и прощание состоится 24 июня в 14:00. Церковь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Улица Моховая дом 48, — сообщил Малич.

Известно, что актер окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В его фильмографии более 30 работ, среди которых наиболее известны — «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны».

Также ранее театр «Комедианты» сообщил о смерти российского актера Николая Исполатова, известного зрителям по сериалу «Бандитский Петербург». Кроме того, Исполатов снялся в лентах «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей». По данным театра, артист последнее время тяжело болел.