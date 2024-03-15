Умер чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев: что известно

Фото: Социальные сети

Марат Джуманалиев

14 марта стало известно, что чемпион КВН из команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев ушел из жизни. Что известно о смерти юмориста, как он прославился?

Что известно о смерти Марат Джуманалиев

Джуманалиев ушел из жизни в возрасте 43 лет. Sputnik Кыргызстан сообщает, что чемпион КВН умер в своем доме в Бишкеке. По информации журналистов, смерть наступила в результате несчастного случая.

ТАСС со ссылкой на друга юмориста Абдурахмана Муртазалиева сообщило, что Джуманалиев упал и получил смертельную травму головы. Эту же информацию распространил ряд киргизских СМИ.

У Джумалиева осталась семья. В одном из интервью Джумалиев называл своих детей лучшим событием в жизни.

«У меня четверо детей — Ислам, Амир, Дана и Умар. У каждого свое время. Можно, конечно, спрашивать у своих родителей, как вести себя, что делать в тех или иных ситуациях. Но я придерживаюсь другого мнения. Я просто смотрю на каждого ребенка и пытаюсь понять, что ему ближе, какой он человек. Я по себе сужу — меня никогда не контролировали, детям нужно давать волю для саморазвития и самовыражения», — делился секретами воспитания участник сборной КВН.

Фото: Социальные сети Марат Джуманалиев

Как прославился Марат Джуманалиев

Будущий юморист родился в 1981 году в городе Фрунзе (ныне — Бишкек). В детстве он поменял две школы: сначала учился в 38-й, а затем ушел в 1-ю.

«Дружил с ребятами из двух школ, но самые близкие друзья были с первой. Они меня постоянно переманивали к себе. Чтобы перейти в другую школу, я специально перессорился со всеми учителями из 38-й», — откровенничал Джуманалиев в интервью Limon.kg.

После выпуска поступил на факультет менеджмента Кыргызского политехнического университета имени Исхака Раззакова. Из-за высокого роста (212 см) молодого человека заметил тренер по баскетболу, однако впоследствии Джуманалиев занимался боксом.

«Мне это не нравилось. В боксе меня также заметили и пригласили в профессиональный спорт. Я провел 16 боев, стал двукратным чемпионом республики. Сейчас продолжаю тренироваться, но пока не решил, буду ли соревноваться дальше», — рассказывал Джуманалиев.

В одном из интервью юморист рассказывал, что был спарринг-партнером Николая Валуева.

В студенческие годы молодой человек увлекся КВН. Джуманалиев рассказывал, что в игру его пригласил капитан команды «Азия микс» Эльдияр Кененсаров. Он выступал в составе коллектива несколько лет, после чего в 2016 году команда стала победителем.

В 2017 году Джуманалиев снялся в российском сериале «Остров». Комедийный проект, рассказывающий о приключениях участников реалити-шоу на Сейшелах, имел успех у зрителей. После этого комик на протяжении некоторого времени работал телохранителем рэпера Тимати.

Последние годы Джуманалиев посвятил благотворительности. Он помогал детям-сиротам и пожилым людям в разных городах, а также ездил в бедные страны, где возводил колодцы.

В последнем посте в социальных сетях юморист рассказал, что во время ужина, организованного для нуждающихся, отключили свет, однако это не помешало провести ифтар — вечерний прием пищи у мусульман во время месяца Рамадан. Марат пообещал выйти на связь позднее и рассказать о своей новой благотворительной акции.

Фото: Социальные сети Марат Джуманалиев

Что за скандал был с Джуманалиевым

В 2022 году Джуманалиев оказался в центре скандала. В Киргизии организовали целую погоню с автоматами за молодым человеком и его сообщником. Мужчин подозревали в мошенничестве.

На кадрах, которые публиковала пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ), был показан момент погони и жесткого задержания экс-участника команды КВН «Азия MIX».

Следствие полагало, что юморист вместе с приятелем вошел в доверие к руководителю российской компании Василию Щербине, пообещав ему решить вопросы с правоохранительными органами за финансовое вознаграждение. Деньги они получили, а вот проблемы остались. Бизнесмен написал заявление.

Задержанные в итоге дали признательные показания.

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