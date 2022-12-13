Умер бывший глава Госкино Армен Медведев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Армен Медведев

Умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев, об этом сообщила в своем Telegram-канале журналист «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина. Он скончался на 85-м году жизни.

Трагическая новость. Не стало Армена Медведева. Он был не просто ведущим киноведом... Сейчас вспоминаю Выборг, фестиваль «Окно в Европу» этого года... Еще посчастливилось и поработать с ним, и посидеть на блестящем публичном диалоге Медведева с Алексеем Учителем, — написала Альперина.

Кинокритик отметила, что Медведев был спасателем, который «не дал развалиться российскому кинематографу». Альперина напомнила, что при бывшем руководителе Госкино были принят Закон о поддержке кинематографа.

Медведев был президентом кинофестиваля «Окно в Европу», проходившего в Выборге. На мероприятии всегда показывали перспективные работы. Медведев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премиями «Ника» и «Кинотавр».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Женя, Женечка и „Катюша“», заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни. Актер скончался после продолжительной болезни.