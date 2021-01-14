Умер Борис Грачевский: звёзды вспомнили об отце «Ералаша»

Звёзды через несколько минут после первых сообщений о смерти Бориса Грачевского выразили свои соболезнования и вспомнили об отце «Ералаша».
Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил совместные фотографии с Грачевским.
Светская львица Лена Ленина рассказала, что несколько дней назад переписывалась с Грачевским. По её словам, он выражал оптимизм.
Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, что никогда не видела Грачевского без улыбки.
Максим Галкин выразил соболезнования жене Грачевского Екатерине.
Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. О его смерти сообщила жена. У основателя «Ералаша» диагностировали коронавирус.
Первый выпуск юмористического журнала вышел в 1974 году. В разные годы в нём снимались десятки детей, которые впоследствии стали известными актёрами и певцами. Например, Вячеслав Манучаров, Юлия Волкова, Сергей Лазарев, Влад Топалов и другие.