Умер Борис Грачевский: звёзды вспомнили об отце «Ералаша»

https://static.news.ru/photo/23d6d626-56a7-11eb-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звёзды через несколько минут после первых сообщений о смерти Бориса Грачевского выразили свои соболезнования и вспомнили об отце «Ералаша».

Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил совместные фотографии с Грачевским.

Светская львица Лена Ленина рассказала, что несколько дней назад переписывалась с Грачевским. По её словам, он выражал оптимизм.

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, что никогда не видела Грачевского без улыбки.

Максим Галкин выразил соболезнования жене Грачевского Екатерине.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. О его смерти сообщила жена. У основателя «Ералаша» диагностировали коронавирус.

Первый выпуск юмористического журнала вышел в 1974 году. В разные годы в нём снимались десятки детей, которые впоследствии стали известными актёрами и певцами. Например, Вячеслав Манучаров, Юлия Волкова, Сергей Лазарев, Влад Топалов и другие.