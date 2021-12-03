Умер автор «Жмурок» и «Русского транзита» Андрей Измайлов

Писатель-фантаст и автор известной трилогии «Русский транзит» умер в Петербурге в возрасте 68 лет. Создатель интеллектуальных триллеров ушёл из жизни на следующий день после смерти фантаста Андрея Балабухи, написал в соцсети политик Борис Вишневский.

Друзья, какой-то чёрный день для российской фантастики: вчера ушёл Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого, — с горечью отметил политик.

Андрей Измайлов родился в Баку в 1953 году, работал гидрологом на научно-исследовательском судне в Каспийском море, после — дезактиваторщиком на ЛАЭС в Сосновом Бору. В 1981 году писатель закончил факультет журналистики ЛГУ.

Измайлов был учеником Бориса Стругацкого, с 1979 года он являлся членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством великого мастера. Известность Измайлов приобрёл в конце 80-х годов как мастер интеллектуальных триллеров.

Его самое известное произведение — трилогия «Русский транзит», которую она написал в соавторстве с Вячеславом Барковским. По сюжету книги в 1994 году вышел остросюжетный сериал, где главные роли сыграли Евгений Сидихин, Анна Самохина, , Игорь Дмитриев, Андрей Ургант.

Перу автора принадлежат такие известные романы, как «Жмурки» и «Бой с тенью», написанных по сценариям к одноимённым фильмам. Также Измайлов является автором документальной книги «Референт: все, что вы хотели узнать о писателях, но боялись спросить».

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. Многим она запомнилась по роли в фильме «Белорусский вокзал», где исполнила песню «Нам нужна одна победа».