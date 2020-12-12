Умер автор шпионских детективов Джон ле Карре

https://static.news.ru/photo/93ea465a-3d9d-11eb-986e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa

Знаменитый писатель, автор многих экранизированных шпионских романов, Дэвид Корнуэлл, известный под творческим псевдонимом Джон ле Карре, скончался на 90-м году жизни после болезни.

Ле Карре учился в Оксфорде, преподавал в Итонском колледже, работал в разведслужбе МI-6, написал 25 книг. О смерти писателя сообщил глава литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

С большой печалью я должен поделиться новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после короткой болезни (не связанной с COVID-19) в Корнуолле в субботу вечером, 12 декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

Романы Ле Карре от других в этом жанре отличало отсутствие в них супергероев. Наиболее известны такие произведения писателя, как «Портной из Панамы», «Шпион, выйди вон», «Особо опасен», «Шпион, пришедший с холода», «Такой же предатель, как и мы», «Ночной администратор», все из которых экранизированы.

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