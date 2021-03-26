Умер автор сценария «Горбатой горы»

В Техасе от сердечной недостаточности скончался писатель Ларри Макмертри. Об этом
Писателю было 84 года. За свою жизнь он написал почти 50 произведений. Одно из них, «Одинокий голубь», в 1986 году был удостоен Пулитцеровской премии. В 2006 году Макмерти получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора» режиссёра Энга Ли.
Ранее режиссёр Гас Ван Сент заявил, что не смог снять свою версию «Горбатой горы» из-за провала с кастингом. Звёзды первой величины отказывались участвовать в съёмках «первого в истории кино гей-вестерна». По его словам, он хотел, чтобы роли ковбоев-любовников исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, но они не приняли его предложение. Также играть ковбоев-геев отказались Мэтт Дэймон и Райан Филлипп. У режиссёра ничего не вышло, и тогда съёмками фильма занялся Энг Ли, который на главные роли позвал Хита Леджера и Джейка Джилленхола, писал NEWS.ru.