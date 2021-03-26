Умер автор сценария «Горбатой горы»

https://static.news.ru/photo/a72977d0-8ecf-11eb-b8ca-96000091f725_660.jpg Ларри Макмертри Фото: TheAcademy/facebook.com

В Техасе от сердечной недостаточности скончался писатель Ларри Макмертри. Об этом сообщил NBC со ссылкой на членов его семьи.

Писателю было 84 года. За свою жизнь он написал почти 50 произведений. Одно из них, «Одинокий голубь», в 1986 году был удостоен Пулитцеровской премии. В 2006 году Макмерти получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора» режиссёра Энга Ли.

Ранее режиссёр Гас Ван Сент заявил, что не смог снять свою версию «Горбатой горы» из-за провала с кастингом. Звёзды первой величины отказывались участвовать в съёмках «первого в истории кино гей-вестерна». По его словам, он хотел, чтобы роли ковбоев-любовников исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, но они не приняли его предложение. Также играть ковбоев-геев отказались Мэтт Дэймон и Райан Филлипп. У режиссёра ничего не вышло, и тогда съёмками фильма занялся Энг Ли, который на главные роли позвал Хита Леджера и Джейка Джилленхола, писал NEWS.ru.