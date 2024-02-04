Умер автор «Престижа», по которому Нолан снял фильм Автор романа «Престиж» Кристофер Прист скончался на 81-м году жизни

Британский фантаст Кристофер Прист скончался на 81-м году жизни, сообщила писательница Нина Аллан на своем сайте. Прист является автором известного романа «Престиж», по которому режиссер Кристофер Нолан снял фильм в 2006 году.

Мой любимый Крис скончался этим вечером. Он был совершенно спокоен и окружен любовью, — написала Аллан.

Согласно информации британской газеты The Telegraph, Прист скончался из-за онкологического заболевания. Летом прошлого года врачи диагностировали у писателя мелкоклеточный рак.

Первая большая работа Приста — роман «Постижение» — была опубликована в 1970 году. За свою жизнь он написал 18 книг, в том числе романы «Опрокинутый мир» и «Фуга для темнеющего острова». За произведение «Престиж» Прист был удостоен мемориальной премии имени Джеймса Тейта Блэка. Писатель также являлся трехкратным лауреатом премии Британской ассоциации научной фантастики.

Ранее в США скончался актер из фильма «Рокки» и бывший полузащитник национальной футбольной лиги американского футбола Карл Уэзерс. Его не стало на 77-м году жизни. По словам членов семьи актера, он «ушел во сне». Уэзерс также известен своими ролями в фильмах «Хищник» и «Счастливчик Гилмор».