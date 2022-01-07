Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже» Тимофеевский

Умер поэт Александр Тимофеевский. Ему было 88 лет. О смерти писателя сообщил киновед Сергей Капков на своей странице в Facebook.

В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино, — отметил Капков.

Он подчеркнул, что песня «Пусть бегут неуклюже», которую написал Тимофеевский, стала гимном дня рождения каждого человека, родившегося и выросшего в СССР. Песня звучала в мультике «Чебурашка».

Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. Он окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1963–1983 годах работал редактором в «Союзмультфильме».

Ранее сообщалось, что в России в возрасте 75 лет умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность.

В тот же день в возрасте 92 лет из жизни ушёл академик РАН, почётный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. Научные разработки Чазова применялись в России, Европе и США. За разработку тромболитической терапии учёный в 1982 был удостоен Ленинской премии.