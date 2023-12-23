Умер автор гимна Дагестана Автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Мурад Кажлаев

Советский и российский композитор, народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался на 93-м году жизни, сообщила в Telegram-канале министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Он является автором музыки гимна республики. Церемония прощания пройдет 24 декабря в Махачкале.

Дагестан постигла тяжелая утрата. На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев, — написала Бутаева.

Министр подчеркнула, что великое творческое наследие Кажлаева стало одним их самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. По ее словам, творения композитора навсегда останутся предметом для гордости всех народов республики. Бутаева также отметила, что на протяжении всей жизни Кажлаев уделял серьезное внимание профессиональной подготовке молодых музыкантов.

Ранее скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского театра «Шалом» Александр Левенбук. Он возглавлял культурное учреждение на протяжении 34 лет. Левенбук умер в возрасте 90 лет.