Умер автор «Дороги» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти Hollywood Reporter: американский писатель-романист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет

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В США умер писатель-романист лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти. Ему было 89 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. Писатель скончался в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Кормак Маккарти <...> умер в возрасте 89 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Маккарти был известен как автор постапокалиптического романа «Дорога» — за него он получил Пулитцеровскую премию в 2007 году. Также из под пера писателя вышли романы «Старикам тут не место», «Кони, кони» и ряд других.

Кроме того, писатель сотрудничал с кинематографом. В частности, он создал сценарий для криминального триллера Ридли Скотта «Советник» (2013). Кроме того, некоторые романы автора были экранизированы. Драма «Старикам тут не место» режиссеров Джоэла и Итана Коэнов, снятая по одноименной книге Маккарти, получила в 2007 году четыре премии «Оскар». Роман «Дорога» был перенес на широкий экран режиссером Джоном Хиллкоутом в 2009 году.

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