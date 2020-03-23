Умер российский клоун и акробат, народный артист России Константин Васильев. Ему было 87 лет.
О смерти циркача
Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев, — говорится в письме.
Артист родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с семьёй он пережил блокаду. После окончания клоунских курсов с 1962 года вытсупал в цирке уже в качестве клоуна. В 1966 году иллюзионист Игорь Кио пригласил его участвовать в своей программе с Анатолием Векшиным. Вместе они работали в течение 25 лет.
Как писал NEWS.ru, Национальный цирк Украины первым в стране отказался от номеров с участием животных. Министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский в конце декабря 2019 года заявлял о том, что в течение 2020 года государственные цирки откажутся от номеров с животными.
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