https://static.news.ru/photo/b09a865a-6d07-11ea-8d70-fa163e074e61_660.jpg Константин Васильев Фото: Росгосцирк/facebook.com

Умер российский клоун и акробат, народный артист России Константин Васильев. Ему было 87 лет.

О смерти циркача сообщается на сайте Росгосцирка.

Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев, — говорится в письме.

Артист родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с семьёй он пережил блокаду. После окончания клоунских курсов с 1962 года вытсупал в цирке уже в качестве клоуна. В 1966 году иллюзионист Игорь Кио пригласил его участвовать в своей программе с Анатолием Векшиным. Вместе они работали в течение 25 лет.

Как писал NEWS.ru, Национальный цирк Украины первым в стране отказался от номеров с участием животных. Министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский в конце декабря 2019 года заявлял о том, что в течение 2020 года государственные цирки откажутся от номеров с животными.