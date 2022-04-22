Умер американский режиссер ужасов О'Брайэн

Американский режиссер сиквелов нескольких фильмов ужасов Деклан О'Брайэн скончался в возрасте 56 лет. Причина смерти режиссёра не уточняется, передаёт Deadline.

Деклан О'Брайен скончался 16 февраля 2022 года в возрасте 56 лет. У него остались трое детей: Алек О'Брайен, Эйдан О'Брайен и Кейтлин О'Брайен, — говорится в сообщении.

О'Брайен родился в 1965 году. В детстве он решил, что свяжет свою жизнь с кино. В начале пути он уехал в Калифорнию из Рочестера, штат Нью-Йорк, чтобы стать актером. Когда это не сработало, он решил поступить в Калифорнийский государственный политехнический университет в Помоне, где получил учёную степень. В последствие О'Брайэн стал продюсером, сценаристом и режиссером кино и телевидения внутри страны и на международной арене.

В историю кино он вошёл благодаря таким фильмам ужасов, как «Поворот не туда 3», «Поворот не туда 4: Кровавое начало», «Поворот не туда 5: Кровное родство». Кроме того, О'Брайэн написал сценарии для картин «Ничего себе поездочка 3», «Извержение в Майами» и других фильмов.

Ранее стало известно, что в Париже скончался французский актёр Мишель Буке. Артист широко известен благодаря роли в комедии «Игрушка» 1976 года, в которой он сыграл вместе с Пьером Ришаром.