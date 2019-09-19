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Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков 18 сентября 2019 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Данные об этом размещены в системе «СПАРК — Интерфакс».

Основной вид деятельности ИП Михалкова — «образование дополнительное детей и взрослых». Кроме того, среди прочего указано «издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения». Из...