В Союзе кинематографистов России сообщили, что актёр театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 56-м году жизни.
19 сентября после продолжительной болезни умер актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев, — говорится в сообщении.
Афанасьев играл в спектаклях Ростовского театра драмы им. М.Горького, Московского театра «Вернисаж».
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