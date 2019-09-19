Фото: www.kino-teatr.ru

В Союзе кинематографистов России сообщили, что актёр театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 56-м году жизни.

19 сентября после продолжительной болезни умер актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев, — говорится в сообщении.

Афанасьев играл в спектаклях Ростовского театра драмы им. М.Горького, Московского театра «Вернисаж».

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