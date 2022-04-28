Российский актёр Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях актриса Елена Ксенофонтова.
Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь... Царствие Небесное тебе, Сережечка, — написала Ксенофонтова.
По словам актрисы, причиной смерти её коллеги стала болезнь.
По информации СМИ, ранее актёру диагностировали рак языка четвёртой стадии. Он проходил курсы лучевой и химиотерапии.
Сергей Карякин родился в Томске, учился в Томском училище культуры, позднее окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Московском новом драматическом театре, театре имени Гоголя, сотрудничал с Московской государственной филармонией.
В 2005 году исполнил одну из главных ролей в экранизации романа «В круге первом» по произведению Александра Солженицына режиссёра Глеба Панфилова. Сам автор отметил удивительное сходство персонажа романа и образа, созданного Карякиным.
Также снимался в фильмах и сериалах «Высший пилотаж», «Крах фаворита», «День отчаяния».