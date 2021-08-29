Умер актёр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Лагутин

Читайте нас в Google Новости

Актёр Алексей Лагутин, известный по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», умер в возрасте 50 лет. Свой юбилей журналист отметил 4 августа, о чём сообщается на сайте Одинцовского округа Московской области.

Причиной смерти актёра стала тяжёлая болезнь.

К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость, — говорится в некрологе.

Администрация округа отмечает, что Лагутина знали в качестве сотрудника местного телевидения, он был автором популярных передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «ПРОчтение» и других.

В последние годы журналист ярко проявил себя во время работы в Одинцовском центре культуры. Также Лагутин работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре «Комедианты», снимался в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

Ранее народный артист РСФСР Роман Громадский скончался на 81-м году жизни. Причиной смерти актёра стал инсульт.