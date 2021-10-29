Умер актёр из «Холодного лета пятьдесят третьего...» Алексей Колесник

Диктор советского ЦТ, экс-ведущая КВН и телефестиваля «Песня года» Светлана Жильцова рассказала в беседе с NEWS.ru об уникальном качестве скончавшегося на 90-м году жизни Игоря Кириллова. Она отметила, что Кириллов был «номером один на телевидении», и посетовала, что таких профессионалов, как он, сегодня на экране нет.

Игорь Кириллов сначала был моим коллегой, потом — художественным руководителем (дикторского отдела ЦТ. — NEWS.ru). Это немного другая профессия, но он состоялся и в ней. Потому что жил своим делом....