16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Умер актёр из «Холодного лета пятьдесят третьего...» Алексей Колесник

14:14, 31 октября 2021
Умер актёр из «Холодного лета пятьдесят третьего...» Алексей Колесник
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Советский и украинский актёр Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на его друзей и коллег, артист умер в Киеве 30 октября.

Причины смерти Алексея Колесника не уточняются.

На счету актёра более 50 ролей в фильмах и сериалах. Дебютировал Колесник в 1973 году, сыграв эпизодическую роль в картине «Как закалялась сталь». Он также снимался в таким известных лентах, как «Овод», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге», «Батальоны просят огня», «Холодное лете пятьдесят третьего…», «Возвращение Мухтара».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео