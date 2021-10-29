Умер актёр из «Холодного лета пятьдесят третьего...» Алексей Колесник

Советский и украинский актёр Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на его друзей и коллег, артист умер в Киеве 30 октября.
Причины смерти Алексея Колесника не уточняются.
На счету актёра более 50 ролей в фильмах и сериалах. Дебютировал Колесник в 1973 году, сыграв эпизодическую роль в картине «Как закалялась сталь». Он также снимался в таким известных лентах, как «Овод», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге», «Батальоны просят огня», «Холодное лете пятьдесят третьего…», «Возвращение Мухтара».