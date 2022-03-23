Умер актёр из фильмов «Наш милый доктор» и «Освобождение» Юрий Померанцев

Советский и казахский актёр театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет, сообщается на странице во «ВКонтакте» Национального русского театра драмы имени Лермонтова в Алма-Ате. Причины смерти актёра не уточняются, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка, — говорится в сообщении.

Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве, в семье ответственного работника «Карагандашахтстроя». После участия в Великой Отечественной войне получил тяжёлое ранение и приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Именно там началась его актёрская карьера, хотя специального актёрского образования он не получил.

В алма-атинском Русском театре драмы Померанцев работал с 1954 года. Как киноактёр получил известность, снявшись в ролях доктора Лаврова в фильме «Наш милый доктор» и генерала Власова в фильме «Освобождение». Также сыграл роль соседа в фильме «Волшебный голос Джельсомино» по сказочной повести Джанни Родари. В 1961 году был удостоен звания народного артиста Казахской СССР.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет умер режиссёр и сценарист Виталий Мельников. Он известен зрителю по таким фильмам, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Бедный, бедный Павел», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана» и многим другим. Мельников был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством » IV степени.