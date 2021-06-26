Умер актёр и режиссёр Игорь Сиренко

В Москве умер советский и российский театральный режиссёр и актёр Игорь Сиренко. Ему было 80 лет. О кончине говорится на сайте Московского драматического театра «Сопричастность», худруком которого он был на протяжении 30 лет.

В публикации говорится, что Сиренко скончался 25 июня. Причина смерти театром не указывается. В настоящий момент уточняются время и место прощания с актёром.

Игорь Михайлович окончил с отличием Московское цирковое училище, а затем поступил в Театральное училище имени Щукина. Карьера на сцене у Сиренко началась с работы в Театре имени Маяковского. Актёр дебютировал в роли Креонта в спектакле «Царь Эдип» Софокла. Позже он стал директором Московского драматического театра имени Пушкина.

В 1983 году Сиренко решил поступить на режиссёрские курсы при ГИТИСе (ныне РИТИ) имени Луначарского. После очередного обучения судьба занесла его в Московский драматический театр имени Гоголя, где Сиренко занял должность очередного режиссёра и вскоре был избран коллективом на должность директора. Спустя несколько лет при поддержке комитета по культуре Москвы был создан театр «Сопричастность», худруком которого он и был до конца своей жизни.

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни умерла советская и российская актриса, исполнительница главной роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» Наталья Попова.