Умер актёр фильмов «Аритмия» и «Коктебель» Евгений Сытый

После тяжёлой болезни в возрасте 52 лет скончался актёр театра и кино Евгений Сытый, известный по ролям в фильмах «Аритмия», «Жить», «Коктебель», а также в сериалах «Эпидемия» и «Домашний арест». Как сообщается на сайте МХТ имени Чехова, прощание с Сытым состоится 18 марта, в 11:00 начнётся гражданская панихида в театре. Актёр будет похоронен на родине в Кемеровской области.

Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье и близким Евгения Сытого, всем, кто его знал и любил, — говорится в сообщении.

Александр Костюков, известный под творческим псевдонимом Евгений Сытый, родился 23 мая 1969 года в городе Белово Кемеровской области. Окончил горно-электромеханический факультет Политехнического института, а с 1991 года работал в театре «Ложа», организованном Евгением Гришковцом. В 2014 году режиссёр МХАТа Александр Молочников пригласил Сытого на роль эрцгерцога Франца Фердинанда в спектакле «19.14», после чего в 2016 году актёр стал постоянным членом труппы МХАТа.

Его дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Коктебель». Позже актёр снимался в главных ролях в фильмах «Сумасшедшая помощь», «Жить», «Пока ночь не разлучит», «Долгая счастливая жизнь» и других. В 2017 году Сытый снялся в роли слуги Якима в фильмах «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий». Также он сыграл в сериалах «Эпидемия» и «Домашний арест».

Ранее в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин. С начала февраля его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу Коммунарки с коронавирусом.