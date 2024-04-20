Умер актер Юрий Омельченко: что он сделал для кино и театра

Фото: Азербайджанский театр русской драмы

Юрий Омельченко

20 апреля стало известно о скоропостижной кончине заслуженного артиста Азербайджана Юрия Омельченко. Что известно о смерти актера, какими ролями он запомнился зрителям?

Что известно о смерти Юрия Омельченко

Актер ушел из жизни вскоре после своего 48-летия. В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре не стали раскрывать причины смерти Омельченко, однако выразили глубокие соболезнования родным и близким. В коллективе отметили, что артист был очень добрым человеком.

«Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!» — говорится в некрологе на сайте культурного учреждения.

Как сообщил азербайджанскому порталу Media.az заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ильхам Мамедов, Омельченко жаловался на проблемы с сердцем, а некоторое время назад перенес инсульт. По словам руководителя учреждения, после перенесенного недуга состояние артиста улучшилось, однако его настиг второй инсульт. Попытки врачей стабилизировать состояние актера оказались тщетны. Он умер в реанимации.

«Он проходил лечение в медучреждении. Его состояние несколько улучшилось. Однако несколько дней назад он повторно перенес инсульт. Его поместили в отделение реанимации. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось», — добавил Мамедов.

Как прославился Юрий Омельченко

Будущий актер родился 7 марта 1976 года в столице Азербайджанской ССР Баку. После школы он поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Омельченко работал в Бакинском муниципальном театре и Азербайджанском государственном театре юного зрителя. С 1997 года он состоял в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

Перед зрителями Омельченко появлялся в таких спектаклях, как «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Стойкий оловянный солдатик», «Щелкунчик» и других. Под силу актеру были и драматические постановки «Встретимся на Торговой», «Волки и овцы», «Повесть о Мусье Жордане — ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне», «Семь красавиц», «Гордость и предубеждение», «Маскарад», «Еще одна ночь Шахерезады», «Братья Карамазовы», «И приходила женщина...», «Али и Нино», «Женитьба», «Судьба артиста», «Беня Король и другие», «Вишневый сад» и иных.

Кроме того, ушедший так рано актер играл в кино. Омельченко дебютировал в кино в 1998 году. С конца 1990-х он снимался в полнометражных фильмах и сериалах. Зрители могли видеть его в телевизионных кинопроектах «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Беспокойство», «Истина момента», «Колдун», «Кровавый январь» и других. Партнерами Омельченко по съемочной площадке были Иван Калныньш, Андрей Ростоцкий, Олеся Судзиловская, Ярослав Бойко, Валентин Смирнитский и другие российские знаменитости.

В марте 2021 года актер был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана. Распоряжение об этом подписал президент республики Ильхам Алиев.

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