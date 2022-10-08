Умер актер из «Свадьбы в Малиновке» Иван Ромашко

Фото: vk.com/muzkomnsk

Иван Ромашко

Народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в возрасте 92 лет в Новосибирске. Актер сыграл более 100 ролей в советских музкомедиях на сцене театра и в кино, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра.

Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого «советского» периода, где бы ни блистал артист, — говорится в сообщении.

Зрители помнят Ромашко в роли Василия Теркина в одноименной героической комедии, снятой в 1975 году, деда Захара в музыкальной комедии «Бабий бунт», а также Ничипора в «Свадьбе в Малиновке» и Сеньора Мендосы в комедии «День чудесных обманов».

Артист родился в Алтайском крае, в 1955 окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории. Иван Ромашко был награжден Орденом Почета в 2000 году. В 2009 актер стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

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