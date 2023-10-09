Умер актер из «Кортика» Голубович: чем известен, что сделал для Луганска Актер из фильма «Кортик» Михаил Голубович умер на 80-м году жизни

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Артист Михаил Голубович

Актер Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Чем запомнился артист?

Что рассказал Пасечник о смерти Голубовича

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким Голубовича, сказав, что в регионе нет никого, кто не знал бы актера.

«Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович», — написал Леонид Пасечник.

Он назвал Голубовича человеком-легендой, актером и режиссером с мировым именем и признался, что близко общался с артистом, который всю свою жизнь посвятил развитию культуры родного края.

«Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: „Пахать надо!“ Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого», — отметил глава ЛНР.

Леонид Пасечник подчеркнул, что невозможно перечислить все звания и награды, которых удостоен Голубович, но для жителей Луганщины он навсегда останется образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле.

Как Михаил Голубович стал актером

Михаил Голубович родился под Полтавой в 1943 году. В школьные годы он увлекся борьбой и получил звание мастера спорта по самбо. В старших классах стал заниматься в кружке самодеятельности и решил стать актером.

В театральный вуз Голубовича не взяли, и он устроился в родном городе Золотоноша на металлургическое производство. Работал в чугунно-литейном цехе и ежегодно пытался поступить в театральное училище, получилось с четвертого раза.

После окончания учебы, в 1967 году он поступил на службу в Луганский академический украинский музыкально-драматический театр. В 1987 году занял пост художественного руководителя в нем.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Актёр Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе Фото: Василий Батанов/РИА Новости Актёр Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Народный артист ЛНР Михаил Голубович на балконе перед спектаклем во время гастролей Владимирского академического театра драмы в Луганске Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Народный артист ЛНР Михаил Голубович на балконе перед спектаклем во время гастролей Владимирского академического театра драмы в Луганске Фото: Василий Батанов/РИА Новости Артист Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе Фото: Василий Батанов/РИА Новости Артист Михаил Голубович на открытии XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе Фото: teatrnaoboronny.ru Артист Михаил Голубович Фото: teatrnaoboronny.ru Артист Михаил Голубович Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Художественный руководитель народный артист ЛНР Михаил Голубович и актриса Анна Лузгина у гримерной в театре на Оборонной в Луганске Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Художественный руководитель народный артист ЛНР Михаил Голубович и актриса Анна Лузгина у гримерной в театре на Оборонной в Луганске Фото: Игорь Костин/РИА Новости На съемках художественного фильма «Бирюк» режиссера Романа Балаяна, 1977 год. Михаил Голубович в роли лесника Фомы Фото: Игорь Костин/РИА Новости На съемках художественного фильма «Бирюк» режиссера Романа Балаяна, 1977 год. Михаил Голубович в роли лесника Фомы Фото: В. Буцол/РИА Новости Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович (в центре) Фото: В. Буцол/РИА Новости Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович (в центре) Фото: В. Буцол/РИА Новости Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович Фото: В. Буцол/РИА Новости Кадр из фильма «Узники Бомона». В роли Василия Порика - актер Михаил Голубович Фото: Азриель Роман/Фотохроника ТАСС 1 января 1984 г. Народный артист Украинской ССР Михаил Васильевич Голубович в гостях у школьников Фото: Азриель Роман/Фотохроника ТАСС 1 января 1984 г. Народный артист Украинской ССР Михаил Васильевич Голубович в гостях у школьников

В конце 60-х годов Голубович пришел в кино, чаще всего ему доставались роли рабочих и военных. Наиболее популярными его персонажами являются атаман Коцур в фильме «Комиссары», Артем Корчагин в ленте «Как закалялась сталь», командир Красной армии Сергей Иванович Полевой в картине «Кортик». Также он снимался в фильмах «Бирюк», «Гонка с преследованием», «Долгий путь в лабиринте», «Акселератка» и других.

Что известно об общественной деятельности Голубовича

После распада СССР Михаил Голубович возглавлял Управление культуры Луганской облгосадминистрации в 1995–2005 годах. На основе культурно-просветительского, музыкального и художественного учебных заведений он создал Институт культуры и искусств. Артист боролся за сохранение числа работников сферы культуры в родном городе.

Голубович был снят с должности за выступления в поддержку Виктора Януковича, который в 2004 году был кандидатом на должность президента Украины.

Затем актер продолжил работу в театре. В 2010 году был избран депутатом Луганского областного совета по списку Партии регионов. В 2014 году остался в Луганске. В ноябре 2018 года был избран депутатом Народного совета ЛНР. Полномочия народного избранника артист по личной инициативе сложил с себя осенью 2022 года.

До последних дней жизни Михаил Голубович преподавал в Институте культуры и искусств и возглавлял театр.

Читайте также:

Звезда сериала «Каменская» Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер

Уход с ТВ, слухи о болезни: куда пропала звезда «Аншлага» Регина Дубовицкая

«Я плачу»: актер Клюквин о кончине известного режиссера Вячеслава Максакова