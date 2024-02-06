Умер актер «Глухаря» Александр Симонец: что известно, где он еще снимался

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер Александр Симонец, снимавшийся в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь», скончался на 62-м году жизни в Благовещенске. Что известно о жизни и смерти артиста?

Что известно о смерти Александра Симонца

О кончине артиста сообщили в Амурском областном театре драмы, где Александр Симонец служил более 20 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера могла стать сердечная недостаточность.

«У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», — сообщили коллеги актера.

Окружение артиста называет его добрым и отзывчивом человеком, который был до конца предан своей профессии.

«Александр Симонец сыграл множество замечательных ролей, но прежде всего он был очень искренним, глубоким и интеллигентным человеком, общение с которым всегда доставляло светлую радость. Уход столь талантливого артиста — это невосполнимая утрата для культуры Амурской области. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Павловича. О дате прощания с артистом будет объявлено дополнительно», — отметили в театре.

Чем известен Александр Симонец

Александр Симонец родился в Благовещенске 3 апреля 1962 года. После окончания школы он поступил в московское цирковое училище, а профессию актера получил в Высшем театральном училище имени Бориса Щукина, где учился вместе с актерами Сергеем Жигуновым и Александром Бобровским.

В 1990 году артист был принят на службу в Театр сатиры. В 1994 году за виртуозное исполнение роли Герцога Анжуйского в постановке «Молодость короля Людовика XIV» Александр Симонец был удостоен премии Михаила Чехова.

В 2013 году актер уволился из Театра сатиры, а спустя три года вернулся в Благовещенск и был принят в труппу Амурского областного театра драмы.

В кино актер дебютировал в 1989 году в фильме-спектакле «Герцогиня Герольштейнская». Первую крупную роль он получил в 2001 году в сериале «Дружная семейка», в котором на протяжении трех сезонов играл Александра Потыкаева. Это была первая и единственная главная роль в его кинокарьере.

В дальнейшем Александр Симонец играл второстепенных персонажей и эпизодические роли, в том числе в фильмах и сериалах «Безмолвный свидетель», «Моя прекрасна няня», «Формула стихии», «Черкизона. Одноразовые люди», «Глухарь», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и других.

Последней экранной работой Александра Симонца стал фильм-спектакль «Кошмар на улице Лурсин», премьера которого состоялась в 2012 году.

Подробности личной жизни актер не разглашал.

Почему Александр Симонец уехал из Москвы

Артист прожил в Москве 36 лет. После возвращения на родину артист признался, что столичная суета и работа в Театре сатиры вгоняли его в депрессию.

«К московскому неустойчивому климату я так и не привык. Перестала приносить удовольствие и работа в Театре сатиры. В какой-то момент пропало желание нести людям радость. Все чаще накатывала депрессия. Хотелось взять паузу», — рассказывал он.

Большой разницы между амурской и столичной театральной публикой Александр Симонец не заметил. Он волновался перед первым выходом на сцену и раздумывал вариант возвращения в столицу, однако этого не потребовалось.

«Перед первым выходом на сцену я очень волновался. Решил себе, если провалюсь, то сразу же покупаю билет обратно в Москву и улетаю. А зрители оказали очень теплый прием, искупали в овациях», — делился Симонец.

Читайте также:

«Тайны следствия», Богомолов, отчаяние: как живет актер Александр Новиков

«Счастливы вместе», Захарова, двое детей: куда пропал актер Павел Савинков

Нагиев, уход из сериала «СашаТаня», скандалы: куда пропал Алексей Климушкин