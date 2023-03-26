Умер экс-директор Театра на Таганке Николай Дупак

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Николай Дупак

В возрасте 101 года ушел из жизни актер театра и кино Николай Дупак, сообщила пресс-служба Театра на Таганке, где ранее артист занимал пост директора. Что стало причиной смерти кинодеятеля, знакомого зрителю по фильмам «Тарас Бульба» и «Интервенция», не уточняется.

26 марта 2023 года, на 102-м году жизни ушёл из жизни советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, фронтовик, заслуженный артист РСФСР, почётный деятель искусств города Москвы Николай Лукьянович Дупак, — говорится в сообщении.

Дупак занимал пост директора Театра на Таганке на протяжении 30 лет и сыграл ключевую роль в становлении учреждения. Под руководством актера театр обзавелся еще одним, новым зданием из красного кирпича, где располагается Новая сцена.

За вклады в искусство Дупак был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и Украины. В 2019 году он стал почетным деятелем искусств Москвы. За фронтовые заслуги артист награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней и орденом Дружбы народов.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме после долгой болезни в возрасте 68 лет скончалась актриса Ольга Катаева. Российскому зрителю она особенно запомнилась ролью в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье», где ее партнером был Эммануил Виторган.