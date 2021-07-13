Ультратанки и оживление «мертвецов»: что творят автоблогеры в России

Они выжимают из любой, даже самой дешёвой и «убитой» легковушки все соки, а потом вкладывают в неё сотни тысяч рублей, превращая в заряженного монстра на дорогах. Они рассказывают, как избежать встречи с мошенниками и сохранить заработанные честным трудом деньги. Чем ещё занимаются автоблогеры в России и кто из них самый популярный на YouTube — в материале NEWS.ru.

Лиса Рулит (1,42 млн подписчиков)

Лиса Рулит Кадр из видео/Лиса Рулит/youtube.com

Автором канала «Лиса Рулит» (1,42 млн подписчиков) является Елена Лисовская. Она ведёт ещё два проекта: «Лиса жарит» (258 тысяч подписчиков) и «Тест-Драйв от Лисы» (19,5 тысяч подписчиков). Последний не обновлялся с сентября 2013-го.

Основной блог— «Лиса Рулит» — рассказывает практически обо всех марках автомобилей и редких моделях. Например, про первый российский серийный электромобиль LADA Ellada или китайский кроссовер Zotye Coupe. Журналист также проводит тест-драйвы новых и подержанных машин.

Я очень давно в автожурналистике, больше 10 лет. Со мной работают все пресс-службы, плюс у меня хорошие знания по подержанным машинам, поэтому одно с другим [вот так] срослось. <...> У нас каждые съёмки по-своему интересны <...> Сейчас я никаких средств в развитие [канала] не вкладываю, кроме собственного труда. Когда я начинала, конъюнктура рынка была совершенно иная, никаких средств не требовалось. Требовалось только работать. Сейчас уже вряд ли так получится, — отметила Лисовская в разговоре с NEWS.ru.

Лисовская брала интервью и у звёздных автовладельцев: певицы Лены Катиной, телеведущей Эвелины Блёданс и журналистки Кати Гордон.

Канал «Лиса Рулит» зарегистрирован 20 марта 2012 года. Общее количество просмотров приближается к 400 млн (399 387 243 на 13 июля 2021-го). Самым популярным роликом является выпуск про «Развод при покупке нового авто». С момента публикации — 27 июня 2016 года — он набрал 6,3 млн просмотров. Первым видео на канале стал сюжет о «перекупе» Lexus (26 декабря 2012 года). Его посмотрели чуть больше 2 млн раз.

Антон Воротников (1,48 млн подписчиков)

Антон Воротников создал одноимённый канал 25 декабря 2010-го. Первый ролик «залит» 28 июня 2011-го. Судя по кадрам, владельцы иномарок BMW 540(е39) и Porsche 911 Carrera 4s решили посоревноваться в скорости на городских дорогах.

В описании к проекту говорится, что на странице публикуются «настоящие непроплаченные сравнительные тест-драйвы». Воротников проверяет машины на прочность при любых дорожных условиях: в снег, дождь, в лужах, сугробах, на бездорожье и т. д.

Так, в феврале 2021-го блогер сделал сравнительный обзор возможностей джипов Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-класс и Toyota Land Cruiser Prado в контексте русской зимы — внедорожники пришлось «зарыть» в снег, как говорится, по самый бампер. На канале также есть сюжет про Женевский автосалон 2014 года.

Самое популярное видео — «Нива 3D против Toyota Land Cruiser 200» от 26 февраля 2014-го. Его посмотрели 11,5 млн раз. На кадрах отечественный внедорожник ничем не уступает «японцу», преодолевая всё те же глубокие сугробы. Общее число просмотров канала — 524 млн.

Виталий Орехов и его авто-скетчи (2,18 млн подписчиков)

Виталий Орехов Кадр из видео/Виталий Орехов/youtube.com

Уроженец Челябинска Виталий Орехов на YouTube c октября 2014 года. Начинал с небольших роликов на спортивную тематику — выкладывал 20-секундные видео из тренажёрного зала, собственной кухни, примерял образ фитоняшки Анжелы.

Особой популярностью пользуются скетчи про Батю, постоянно подшучивающего над школьником-качком и тестирующего раритетные авто советского производства: ВАЗ-2101 («Копейка»), ГАЗ-24, мотоцикл «Минск», УАЗ или ЗАЗ-698 «Запорожец». Он также снимает сериал «Гараж» о жизни простых трудяг-автомехаников, попадающих в необычные жизненные ситуации и непременно «при участии» автомобилей.

Данное видео создано в развлекательных целях и не пропагандирует ничего кроме юмора и стёба. А то,что алкоголь и курение вредны для здоровья, это и ежу понятно. Все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны, — шутит в начале каждого ролика автор канала.

Самым популярным видео является «Типичная свадьба на деревне» (12 млн просмотров) от 12 августа 2017-го. Правда, выпуск не на автомобильную тематику. Общее количество просмотров — 501 млн.

Оживляющий «мертвецов» Ильдар АВТО-ПОДБОР (4,2 млн подписчиков)

Автором канала «Ильдар АВТО-ПОДБОР» является Ильдар Сибгатуллин. Он помогает подписчикам грамотно выбрать машину за определённую сумму. Например, Lada Priora за 200 тысяч рублей или кроссовер за 700 тысяч.

Материалы Сибгатуллина отличаются интересным повествованием и необычными фактами об автопроизводителях. Не зря Ильдар много лет работал в автосервисах и салонах. Блогер также понятным языком рассказывает, как не стать жертвой мошенников и перекупщиков при выборе «железного коня». Умеет Ильдар и «оживлять мертвецов» — восстанавливать машины в полевых условиях — от BMW E39 до «Москвича» 1957 года выпуска.

Самым популярным является ролик о «женщине-перекупе» и «затоталенном Opel Astra» — 10 млн просмотров. Материал опубликован в августе 2016-го. Всего на канале 926 млн просмотров.

smotraTV Эрика Давидыча (4,25 млн подписчиков)

Эирк Давидыч Кадр из видео/LABELCOM/youtube.com

Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, — один из первых и самых известных автоблогеров России. Его канал smotraTV создан в декабре 2009-го. Она прославился обзорами на люксовые автомобили — Bentley, Rolls-Royce, Porshe, Mercedes-Benz и другие.

С присущим ему юмором Давидыч критиковал седаны за 15–20 млн рублей, не стеснялся называть владельцев Mercedes G-class «бомжами» во время тест-драйва Bentley Mulsanne. Эрик не брезговал и «гонками» по дорогам Москвы, часто с превышением скорости.

Китуашвили также запомнился «охотой» на нечистых на руку, по его мнению, сотрудников ГИБДД, якобы берущих взятки. Тогда аудитория разделилась на два лагеря. Одни считали его борцом за справедливость, вторые — провокатором.

Кроме того, его обвиняли в мошенничестве с автострахованием, арестовали в феврале 2016-го и приговорили к 4,8 года в октябре 2018-го. Почти через три месяца его освободили. После этого Эрик изменил концепцию канала, начал больше ездить по регионам России и делиться мнением о посещённых городах. Подписчики неоднократно отмечали высокое качество «картинки» в сюжетах Давидыча.

Самым популярным видео является тест-драйв внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG (15 млн просмотров). Ролик выпущен в октябре 2014-го. Всего сюжеты Эрика посмотрели 797 млн раз.

AcademeG и его ультратанки (5,07 млн подписчиков)

«Академик», он же «Академег» — Константин Заруцкий. Начав с обзоров подержанных и недорогих авто, сейчас блогер превращает грузовик ЗИЛ в «заряженного» монстра, у которого под капотом 600 л. с., и переделывает ГАЗ-М-20 «Победа» и Bentley в «ультратанки», а потом проверяет их на прочность.

Меня зовут Костик, и я имею свой субъективный взгляд на автомобили, на этом канале вы не увидите заискиваний перед производителями и политкорректных речей, так же я не поклоняюсь автомобилям, ввиду этого я смотрю на них сверху вниз и вижу все их изъяны и недостатки. Если угодно, это автокритика, — отметил Заруцкий в описании своего канала.

Канал AcademeG создан в декабре 2010 года. Самым популярным роликом стал «Ultimate BMW X5» о переделанном немецком внедорожнике и его тест-драйве на бездорожье. Общее количество просмотров превышает миллиард.

Дима Гордей. С велосипеда в Lamborghini (6,15 млн подписчиков)

Дима Гордей Кадр из видео/Дима Гордей/youtube.com

Пожалуй, самый популярный автоблогер Рунета, напугавший подписчиков «сожжённым» суперкаром Lamborghini, — Дмитрий Гордей. Позже выяснилось, что спалили лишь модель дорогого авто. На YouTube с октября 2009-го. Но обзоры на машины публикуются с декабря 2016-го — с тюнинга ВАЗ-2107.

До этого Дмитрий, работая в цирке в Германии, снимал ролики о жизни в ФРГ и о своём увлечении велосипедным спортом (BMX). Вернувшись в родной Санкт-Петербург, блогер погрузился в автомобильную «движуху» и стал настоящей звездой YouTube.

В 2018-м Гордей запустил шоу «Тачку на прокачку», где модернизирует машины зрителей. Модели выбирает случайным образом. Также ютубер снимает «Автоприговор», где автобренды соревнуются по разным показателям.

Самым популярным видео у Гордея является ролик про автозвук за 350 тысяч рублей — 15,3 млн просмотров с 29 марта 2017-го о мощнейшей аудиосистеме в Mazda. За всё время сюжеты блогера посмотрели 928 млн раз.