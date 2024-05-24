«Украину рвут на части из-за слабости»: как живет актриса Галина Коньшина

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Галина Коньшина

Заслуженная артистка России Галина Коньшина известна по съемкам в программе «Большая разница» и ролям в сериалах «Глухарь», «Метод Лавровой». Как сейчас складывается карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна

Галина Коньшина родилась 17 декабря 1951 года в Барнауле. После окончания ГИТИСа вместе с режиссером Юрием Непомнящим создала «Театр маленьких комедий», с которым объездила весь СССР. Учреждение было закрыто в 1987 году.

Актриса дебютировала в кино в 1991 году с эпизодических ролей. Наиболее известные проекты с ней: «Глухарь», «Папины дочки», «Универ», «Елки-2», «Елки лохматые», «Крыша мира», «СеняФедя», «Новый человек». Всего в фильмографии артистки 38 работ.

Широкую известность Галина Коньшина получила после участия в юмористическом шоу Первого канала «Большая разница», где пародировала писательницу Татьяну Толстую, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, актрису Нонну Мордюкову и других.

Почему Коньшина ушла из «Большой разницы»

Галина Коньшина в программе «Секрет на миллион» сообщила, что Александр Цекало, который был продюсером «Большой разницы», считал, что сделал из Коньшиной знаменитость, и потребовал 20% от всех ее выступлений.

Коньшина отказалась от этих условий и потеряла работу в проекте. Артистка также рассказала о зарплатах в шоу. По ее словам, изначально ей выплачивали гонорар в размере $700, однако со временем сумма понизилась.

«Наступил очередной суровый дефолт, 2008 год, что ли… И нам Цекало резко сократил всем зарплату. Мы стали получать по 14 тысяч рублей», — уточнила она.

Что известно о личной жизни Коньшиной

Артистка первый раз вышла замуж за режиссера Юрия Непомнящего. В браке родился сын Антон, однако супруги расстались спустя 18 лет совместной жизни. Галина Коньшина в программе «Судьба человека» призналась, что до появления наследника сделала шесть абортов из-за нехватки денег.

«Я была совсем юной, еще студенткой. Вышла замуж. Тогда денег не хватало на жизнь, уж тем более их было бы недостаточно для детей. Я могла стать мамой шесть раз, но постоянно отказывала себе в этом, супруг же никогда не возражал. Когда мы прожили с мужем 10 лет, я сказала, что готова родить ребенка», — поделилась она.

По словам артистки, во время одного из абортов она пережила клиническую смерть. Коньшина заявила, что в этом состоянии «видела ад и разговаривала с Богом».

Вторым супругом актрисы стал гитарист Александр Шумидуб. Он моложе Коньшиной на 17 лет. Совместных детей у пары нет.

Что Галина Коньшина говорила об Украине

Свое мнение насчет ситуации на Украине Галина Коньшина выразила в YouTube-проекте «Так сказать» в 2015 году. Тогда артистка считала, что изменить положение в стране можно сменой руководства, и была уверена, что киевское правительство ответит за свои действия, в том числе Петр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента.

«Украину сейчас рвут на части, воспользовавшись ее слабостью. Это руководство ни к чему доброму не приведет. <...> Закон бумеранга никто не отменял. И надо бы подумать об этом этому упырю, простите, Порошенко. Я на него смотрю, у него же дети, неужели он не боится? Ведь его грехи и на них могут обрушиться», — сказала она.

Чем сейчас занимается Галина Коньшина

Артистка в 72 года продолжает сниматься на телевидении и в кино. В 2024 году Галина Коньшина сыграла главную роль — Лидию — в мелодраме «Три любимые женщины». В марте актриса призналась, что в ее жизни регулярно происходят необъяснимые события.

«Я же чувствую зло, которое мне мешает жить и работать. Казалось бы, все складывается. Только меня приглашают на главную роль в кино, то режиссер умирает, то еще что-то. Что-то происходит», — рассказала она в программе «Новые русские сенсации».

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