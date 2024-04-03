«Украинцы — наши братья»: как живет музыкант Сергей Мазаев

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сергей Мазаев

Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскрыл детали создания песни, которую представитель МИД России Мария Захарова назвала одной из любимых. Где сейчас Мазаев, как он относится к СВО и украинцам, что известно о здоровье артиста?

Что Мазаев сказал о любимой песне Захаровой

Накануне Захарова написала в своем Telegram-канале, что одной из самых ее любимых песен из 1990-х является хит «До свидания, мама!» группы «Моральный кодекс». По ее словам, мелодия, драйв и слова композиции остались с ней навсегда. Как отметила дипломат, именно клип коллектива на данную композицию стал первым российским музыкальным видеороликом, определившим развитие данного жанра в РФ.

Комментируя слова Захаровой, Мазаев признался, что ему было приятно об этом узнать. В беседе с NEWS.ru музыкант отметил, что хит «До свидания, мама!» завоевал популярность именно среди молодежи в 1990-х.

«Мне прежде всего искренне приятно это слышать. Да. В то время она (Мария Захарова. — NEWS.ru) как раз была школьницей, в старших классах, наверное. Среди них это была самая популярная, взрывная песня. Мне это очень приятно», — заявил Мазаев.

Заслуженный артист России рассказал, что первый альбом «Морального кодекса» под названием «Сотрясение мозга» записывался в течение года, шесть дней в неделю. Именно эта пластинка содержит хит «До свидания, мама!».

«Я помню, как мы ее писали. Не с первого раза. Во-первых, мы, когда записывали первый наш альбом, репетировали почти год, не вылезая из подвала, по шесть дней в неделю. У нас появились два хита, мы их записали на студии Стаса Намина SNC, конец 1989 года — начало 1990-го. В 1990-м вышла пластинка, осенью мы сняли клип с Федором Бондарчуком», — поделился музыкант.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Как Мазаев относится к СВО и украинцам

В декабре 2023 года Мазаев выступил перед военнослужащими, которые проходят лечение и реабилитацию в филиале № 8 Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. Концерт был организован сотрудниками центрального аппарата ФССП России.

«Бойцы тепло встретили артистов, аплодировали и подпевали им. Ребята получили заряд бодрости и добрые слова поддержки от мастеров искусства и сотрудников органа принудительного исполнения», — сообщалось на странице ФССП России в социальной сети «ВКонтакте».

В 2014 году Мазаев в интервью изданию rg.ru отмечал, что группу «Моральный кодекс» перестали приглашать на Украину за пару лет до Майдана. Музыкант тогда выразил сожаление, что из этой страны идет «так много глупостей».

«Украинский язык очень красивый, и петь на нем приятно. Да и вообще украинцы — наши братья, всегда были одними из самых близких нам народов. Поэтому мне особенно жаль, что оттуда идет сегодня так много глупостей! Прежде всего по отношению к русскому языку», — говорил Мазаев в 2014 году.

Где сейчас Мазаев, что со здоровьем

В настоящее время артист продолжает заниматься творчеством. В интервью NEWS.ru в декабре 2023 года Мазаев рассказал, что планирует работать на Новый год. Также он поделился подробностями концерта, с которым выступал в свой день рождения, 7 декабря. Как подчеркнул музыкант, нынешний его репертуар отличается от творчества «Морального кодекса».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Сергей Мазаев

«Угощал всех своей работой, она немножко нестандартная. То есть не „Моральный кодекс“, не то, что привыкли люди слышать от меня. А эстрадные песни, советские песни старинные, многие забыты, кстати. Выступал с оркестром. У нас солистка замечательная — Алена Долбик. Она преподаватель пения, сама по себе потрясающая оперная певица. Ее исполнение — это такая красота и свежесть, что вот эти „трескучие и стонущие люди“ (на современной эстраде) ей в подметки не годятся», — рассказал артист NEWS.ru.

В октябре 2023 года стало известно, что у Мазаева диагностировали доброкачественную опухоль. Позднее артист заявил, что перенес операцию по ее удалению на январь, чтобы продолжить работу в новогодние праздники.

«Я готовлюсь к операции. Там реабилитационный период же долгий — полтора месяца. Я буду делать операцию в начале января, сейчас много работы. В ближайшее время мы участвуем в большой новогодней кампании, у нас очень много приглашений», — рассказал он порталу absatz.media.

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