«Украина сошла с ума»: что предсказал Кобзон про Крым, Россию и Путина

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Иосиф Кобзон

Российского певца Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года, в сентябре ему исполнилось бы 86 лет. Кобзон был одним из первых артистов, назвавших Крым исконно русской территорией и выступивших против запрета русского языка на Украине. Исполнитель, рожденный в Донецкой области Украины, неоднократно ездил с концертами в ДНР и ЛНР, подчеркивая, что делает это по зову сердца. В день памяти певца NEWS.ru собрал его самые яркие высказывания об Украине, России, США и собственной жизни.

Про Великую Отечественную войну и детство

«Я — дитя войны, я помню Великую Отечественную войну не понаслышке. Я помню все, что принесла нам Великая Отечественная, я помню, как наш великий советский народ восстанавливал разрушенное хозяйство. К сожалению огромному, мы бездарно отдали то, что завоевали путем многих жертв, войн, но Россия на наших глазах возрождается».

Про голод и помощь окружающих

«Мою семью спасали люди, помогали. Нас было у мамы пять сыновей, одна дочь. Мы жили в трудные времена: голод, холод, разруха, карточки хлебные... Когда я пришел из армии, мне не во что было одеться, потому что, демобилизовавшись, я в свои старые вещи не влез уже. И поэтому когда я поступил в Гнесинскую академию, то первые два месяца ходил на занятия в солдатской форме. Но мне помогали.

Будучи молодым студентом, я приставал к композиторам. К Островскому, Долуханяну, Френкелю. И они мне помогали. И когда у меня появилась возможность помогать людям и решать их проблемы, я почувствовал себя обязанным: значит — пора отдавать долги.

Если делаешь людям добро — это тебе самому добавляет и здоровья, и оптимизма».

Про Крым

«Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без единого выстрела, без единой жертвы, — лишнее тому подтверждение. Это единодушное решение народа. Люди по сей день продолжают ликовать по поводу возвращения домой».

Про лишение украинских наград

«Пускай лишают. Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим. Поэтому я не хочу быть почетным гражданином.

Два года назад я сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власть с опозданием принимает какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать».

Про любовь к Украине

«Там [на Украине] произошел государственный переворот, и к власти пришло правительство, которое стало заниматься русофобством. Ту Украину, которая меня родила, я любил и продолжаю любить. Не было концерта, на котором я не исполнил бы украинской песни — это родное мне и близкое».

Про свою позицию

«Мне не стыдно за свою позицию ни перед вами, ни перед обществом, ни перед внуками. Я живу так, как хочу, так, как считаю правильным. И триста раз плевать бы я хотел на тех, кто меня проклинает».

«Так меня мама учила — быть прежде всего человеком, а потом певцом, а потом как угодно».

Про любовь к Родине

«У нас очень хороший народ, только нужно помочь этому народу понять, что у него одна страна, у него нет выбора другой. Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать все для того, чтобы поднять ее на ноги».

«Я живу в России, и я горжусь тем, чем богата моя страна, ведь кроме недр есть еще интеллектуальное и духовное богатство».

Про Майдан

«Я ненавижу Майдан и всех приверженцев. Тех, кто на той стороне, надо лечить. Вот у меня внучки спрашивают: „Дед, скажи — а что вообще с Украиной?“ Я им отвечаю: „Они сошли с ума“».

Про бандеровцев

«То, что мы говорим: Бандера, Петлюра. Вы знаете, это так страшно — вернуться в эти воспоминания. Я вспоминаю еще после войны разгул западенцев, бандеровцев, которые на Украине все рушили и грабили. Бандиты свирепствовали везде. А сейчас это повторяется. Молодые люди с бутылками „коктейля Молотова“ и ста долларами в кармане идут на любые провокации. На самом деле они и сами не знают, куда идут».

Про Донбасс

«Донбасс никто не ставил на колени, и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка».

Про цели США

«Это их главная задача. Глядишь, плацдарм освободится для НАТО. Глядишь, они войдут и встанут под нашим носом — под Курском и так далее. Вот на что они рассчитывают».

Про российско-американские отношения

«Я бы приостановил все дипломатические отношения, дабы американцы задумались, что с нами нельзя так поступать, нельзя шутить с Россией. Есть народ России, свободный, любящий свою страну. С нами шутить я бы не рекомендовал никому».

Про демократию и Путина

«Нам надо заставлять себя уважать. Путин в последнее время стал говорить: мы за демократию, но не за такую, какую Америка проводит в Ираке. Мы за демократию, но не до такой степени, чтобы по указанию Англии пересматривать Конституцию. Занимайтесь своими делами, а мы разберемся сами. И не надо нам грозить пальчиком, мы не дети».

Про возможность вооруженного конфликта на Украине

«Не допустите, братья-украинцы, войны с Россией! Это ваша гибель в этой войне. Россия выстоит и выдержит».

Про свою жизнь

«Я не хотел бы никакой другой жизни, кроме той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть первым. Я спешил на стройки Сибири, на целину, на Самотлор, первым из артистов полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами, первым был в Афганистане, Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР больше, чем певец».

«Собираюсь праздновать 120-летие, в свои 70 полвека провел на сцене. Неля [жена] порой смотрит на меня как на сумасшедшего, когда после четырехчасового концерта сажусь в машину и продолжаю напевать. Дай бог, чтобы это занятие никогда не наскучило!»

«Биография уже написана, все предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен своей семье, значит, со мной ничего не произойдет».

Про хейтеров в интернете

«Я никогда не заглядываю в интернет — и не по возрасту, мне неинтересно. Я просто не хочу пользоваться этой желтой грязной прессой, которая распространяется и позорит нашу культуру и быт. И по-мужски, если бы нашелся этот человек, который открыто бы сказал: „Да, я так считаю“, то я вызвал бы его на физический поединок и дал бы по роже, извините за грубость. Я не вижу другого способа заставить человека думать, что он живет среди людей».

Про уважение к культуре России

«Мы относимся к своей истории, культуре и искусству без всякого уважения. Нужно беречь свою страну, культуру и язык».

«Почему нельзя пропагандировать свое отечественное искусство? Но оно, оказывается, не формат, как сейчас принято говорить у вас на радио или на телевидении. Я за то, чтобы квотировать зарубежную музыку и на телевидении, и на радио. Только за то, чтобы сохранить свою национальную культуру».

«Это беда наша с вами, мы перестали любить Россию и петь русские песни. Мы перестали любить наш язык».

Про комнату печали и жизненные принципы

«У меня есть дальняя комната — комната печали. Там фотографии тех, кто ушел из жизни. А здесь, в этой комнате, собраны все, кто были и есть в моей жизни. В том числе и Березовский. Он был в моей биографии. И нужно с уважением относиться к истории своей жизни.

Знаете, почему ко мне все время приходит публика на концерты? Я пою им поэзию. И не обманываю. Они мне верят. Знаете, что я вам скажу? Никогда никому не надо приспосабливаться. Надо быть верным своим принципам и своим устоям».

В материале использованы источники: Ria.ru, Rambler.ru, Tass.ru, Сrimea.kp.ru, Citaty.info.

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