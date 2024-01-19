Украина, жизнь в Киеве, отказ от России: куда пропал актер Алексей Зубков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер театра и кино Алексей Зубков прославился благодаря участию в сериалах, однако в 2016 году он отказался от участия в российских проектах. Где артист живет сейчас, чем он занимается?

Чем известен Зубков

Алексей Зубков родился 27 марта 1975 года в Киеве в семье военных. Он мечтал о карьере моряка. В подростковом возрасте несколько раз пытался поступить в Суворовское или Нахимовское училище, но не прошел медицинский осмотр из-за плохого зрения.

«Я дважды в год проходил медкомиссию. А мне говорили, что один глаз готов служить в армии, а второй — нет!» — рассказывал Зубков.

В итоге он поступил в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, но после третьего курса ушел из вуза. Спустя несколько лет Зубков вновь вернулся в театральный и окончил его в 26-летнем возрасте.

С 2001 года выходил на сцену Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В кино артист дебютировал в 1997 году в фильме «Приятель покойника». После этого он снимался в проектах «Критическое состояние», «Черный снег», «Позвони в мою дверь», «Всегда говори „всегда“ — 4», «Черный снег — 2», «Куплю друга», «Вера. Надежда. Любовь», «Кукушка», «Диван для одинокого мужчины», «Везучая», «Шаманка», «Последний рубеж», «Спросите у осени», «Письма из прошлого», «Любить и верить», «Замок на песке», «Тайна Марии», «День Святого Валентина», «Я заберу твою семью», «Вероника» и других.

Всего в фильмографии актера более 70 работ.

Зубков женат на актрисе Татьяне Шляховой. В 2002 году у супругов родилась дочь. Ребенок появился на свет с патологиями, последствия которых пришлось устранять несколько лет. Пара называет этот период самым страшным временем в своей жизни.

Чем Зубков занимается сейчас

Алексей Зубков отказался проектов в России и уехал на Украину в 2016 году. По данным KP.RU, актер построил дом в селе Гнедин неподалеку от Киева.

Зубков отмечал, что всегда считал себя украинцем, но российский кинематограф помог ему «пережить трудные времена». Помимо съемок в украинских проектах, артист продолжает выходить на сцену театра.

«Театр как наркотик. Человек, который туда попадает, получает зависимость навсегда», — говорил Зубков.

Кто еще из актеров уехал на Украину

Актер Александр Печерица после начала спецоперации записался в тероборону и сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Актриса Екатерина Кузнецова покинула сериал «Вампиры средней полосы» и уехала в Киев в 2022 году. Она осудила действия российских властей и в соцсетях сообщила, что хочет быть полезной для Родины — Украины. Вернувшись в Киев, артистка занялась организацией помощи ВСУ.

Актер Алексей Горбунов отказался от проектов в России в 2014 году и вернулся на Украину.

Актер Анатолий Пашинин тоже уехал на Украину в 2014 году. Тогда он вступил в националистический батальон. В интервью Пашинин заявлял, что российскими работами не гордится и снимался исключительно «ради денег».

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