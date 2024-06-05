Украина, слова о Путине, новые фильмы: где сейчас актер Кирилл Плетнев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кирилл Плетнев

Актер Кирилл Плетнев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, как связан с Украиной, что известно о его личной жизни?

Чем известен Плетнев

Кирилл Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После развода родителей вместе с мамой переехал в Санкт-Петербург.

Плетнев окончил Санкт-Петербургскую театральную академию. Он снимался в картинах «Убойная сила», «Медвежий поцелуй», «Дети Арбата», «Золотые парни», «Под ливнем пуль», «Своя среди чужих», «Громовы. Дом надежды», «Золото Трои», «Адмиралъ», «Одну тебя люблю», «Ищу тебя», «Варенье из сакуры», «Пираньи», «Метро», «Однажды в Ростове», «Спешите любить», «Неподсудные», «Викинг», «Доктор Рихтер», «Без меня», «День слепого Валентина» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

В 2014 году Плетнев также окончил факультет кинодраматургии и кинорежиссуры ВГИКа. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Настя», получила Гран-при на кинофестивале «Кинотавр-2015». Как режиссер он дебютировал в 2017 году с полнометражной лентой «Жги!».

Помимо этого, Плетнев пишет сценарии. Он работал над проектами «Настя», «Новые русские», «Мама», «Жги!», «Мама навсегда», «Мой папа — вождь» и другими.

Что известно о личной жизни Плетнева

В 2007 году у Кирилла Плетнева родился сын Георгий. О матери наследника он не рассказывал.

С 2010 по 2012 год Плетнев был женат на актрисе Лидии Милюзиной. Они познакомились во время съемок фильма «Ищу тебя». В браке родился сын Федор, но в 2012 году пара рассталась.

В 2015 году актриса Нино Нинидзе родила Плетневу сына Александра. В 2018 году артисты официально узаконили отношения, однако через год развелись.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Плетнев с сыном

Сейчас актер не раскрывает подробности своей личной жизни, но в 2022 году его заподозрили в романе с коллегой Полиной Максимовой. Знаменитости вместе появились на премьере ленты «День слепого Валентина» и позировали, держась за руки. Сами они слухи не комментировали.

Что Плетнев говорил о Джигарханяне

После окончания театральной академии в 2000 году Кирилл Плетнев вошел в труппу Московского драматического театра под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

В 2003 году он ушел из театра Джигарханяна, заявив, что «он не руководитель».

«Он гениальный артист, но он — не руководитель. Руководитель такой субстанции, как театр, должен быть тонким политиком. Нужно мудро разруливать все тонкие ситуации, которые возникают часто между творческими людьми. У всех ведь амбиции… В этом отношении очень тонкий политик, например, Олег Павлович Табаков. Тот может совмещать актерскую природу и природу руководителя театра, подбирать репертуар. А Армен Борисович руководствовался своей логикой, своей дорогой и амбициями», — комментировал артист.

Что Плетнев говорил об Украине

Кирилл Плетнев родился в Харькове. Когда ему был год, его родители развелись, и они с мамой переехали в Санкт-Петербург.

Актер рассказывал, что потерял связь с отцом в детстве. В 2010 году они нашли друг друга. В тот момент его папа жил на Украине. Наладить отношения родственники не смогли.

«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше?» — вспоминал Плетнев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Плетнев

Что сын Плетнева говорил о Путине

Несколько лет назад Кирилл Плетнев опубликовал в соцсетях видео, на котором его сын Федор отвечал на каверзные вопросы. Выяснилось, что мальчик знает, кто такой президент России Владимир Путин.

Он также объяснил папе, почему считает Путина хорошим человеком.

«Владимир Путин славится Кремлем, танками, истребителями, большой армией, полезными ископаемыми. Он славится тем, что он хороший человек», — говорил Федор.

В комментариях поклонники похвалили артиста за то, что он прививает наследнику уважение к российской власти и любовь к родине.

Чем сейчас занимается Плетнев

Кирилл Плетнев продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картине «Открытый брак».

В скором времени также должны выйти ленты «Темная лошадка», «Суррогатная мать» и «УГРОза: Трепалов и Кошелек» с его участием.

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