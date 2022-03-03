«Украина, плачем о тебе»: жена Эрнста высказалась о спецоперации России

Актриса Софья Эрнст, жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста, высказалась о военной спецоперации РФ на Украине. Она призналась, что ей «больно и страшно, все мысли только об одном — когда же это всё закончится». Софья Эрнст выразила сочувствие Украине словами «нам горько, мы плачем о тебе». Соответствующий пост супруга руководителя Первого канала опубликовала в Instagram.

Даже боюсь представить, как вы... больно, страшно, мысли только об одном — когда же это всё закончится. Я вас всех очень люблю. Украина... как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе и о себе, — написала Софья Эрнст.

Жена гендиректора Первого канала добавила, что премьера спектакля «Анна» по роману Льва Толстого «Анна Каренина», которая должна была состояться 3 и 4 марта, «переносится на мирное время, которое, мы верим, наступит очень скоро».

Ранее NEWS.ru сообщал о письме 110 деятелей культуры, отправленном президенту Владимиру Путину. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие выразили поддержку действий российского лидера на Украине и подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».

Деятели культуры напомнили, что решение Владимира Путина о начале спецоперации на Украине было поддержано Государственной думой, Советом Федерации и «большинством нашего народа, за исключением тех „миротворцев“, которые сокрушались, что мы не отдали Гитлеру Ленинград, не склонили свои головы перед очередной ордой».