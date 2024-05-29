Украина, майор СБУ, слухи о романах с актрисами: где сейчас Ян Цапник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ян Цапник

Актер Ян Цапник продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Цапник

Ян Цапник родился 15 августа 1968 года в Иркутске в семье народного артиста России Юрия Цапника.

Он хотел поступить в московский театральный вуз, но у него не получилось, поэтому он стал студентом свердловского училища. Спустя год Цапнику поступило предложение сняться в роли в мелодраме «Ищу друга жизни».

Вскоре после съемок артист отправился на службу в армию, где был старшим сержантом. После демобилизации Цапник подал документы на перевод в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и был зачислен на курс Владимира Петрова.

Спустя время актера приняли в труппу Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В 2005 году Цапник завершил театральную карьеру.

Артист снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Тихие омуты», «Убойная сила», «Сыщики», «Порода», «Боец», «Противостояние», «Секретное оружие», «Бешеные деньги», «Формула стихии», «Колдовская любовь», «Путь к себе», «Одиночка», «Прощание славянки», «Шеф», «Деффчонки», «Горько!», «Отмена всех ограничений», «Военный корреспондент», «Призрак», «Метод», «30 свиданий», «Пятница», «Жених», «Лед», «Обмен», «Команда Б», «Триггер», «Смертельный тренинг», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Братство», «Полярный», «Пальма», «Любовь и монстры», «Конек-горбунок», «Артек. Большое путешествие», «Братья», «Бежать некуда», «Люся», «Игра в убийство» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 250 работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ян Цапник

Что известно о личной жизни Цапника

Ян Цапник с 1998 года женат на востоковеде Галине. В браке родилась дочь Елизавета, которая тоже захотела стать актрисой. В 2021 году она сыграла в сериале «Евгенич».

Во многих источниках указано, что Цапник был женат три раза. По данным СМИ, его первые две супруги были актрисами. Сам Цапник эту информацию опроверг.

«С актрисами — это были романы. Да я никогда и не хотел в жены актрису. Мои увлечения этими особами ничем хорошим не заканчивались. Женат я в первый раз. И уверен, что это на всю жизнь», — заявлял он.

Почему Цапнику запрещали въезд на Украину

В 2016 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет Яну Цапнику, поскольку он сыграл роль ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент».

Артист тогда заявил, что не понимает, зачем путать политику и профессию.

«Если уж быть честным, на Украине я играл и майора СБУ в проекте, который назывался „Веские основания для убийства“. Это не моя проблема», — высказывался Цапник.

Чем сейчас занимается Цапник

Ян Цапник продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в проектах «Непослушная», «Одна дома», «Новогодний ол инклюзив», «Баба Яга спасает мир», «Вредная привычка», «Конец славы», «Разрешите обратиться», «Красный 5», «Телохранители», «Секс. До и после», «Отмороженные», «Политех» и «Первокурсницы».

В 2024 году вышли сериалы «Панчер» и «Загляни ему в голову» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Огниво», «Зять», «Бывший в помощь», «Право на лево», «Империя зла», «Скрытые мотивы», «Министерство Всего Хорошего», «Интимная жизнь семьи Коноваловых», «Экстрим», «Самозанятые», «Капитан Крюк» и «Море на двоих» с Цапником.

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