Украина, благодарность Шойгу, Невзоров: как сейчас живет Сергей Горобченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Горобченко

Актер Сергей Горобченко прославился благодаря съемкам в лентах «Бумер» и «Агент национальной безопасности». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие его связывают отношения с журналистом Александром Невзоровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что известно об украинских корнях Горобченко

Дедушка Сергея Горобченко — Петр Горобченко — родился на Полтавщине. Он был фронтовиком и прошел всю Великую Отечественную войну, удостоившись многих наград. Память о нем артист для себя считает священной и готов бороться за нее.

«Если бы он дожил до наших дней и поехал бы к своим родственникам на Полтавщину повидаться, встретиться и если бы вдруг к нему подошел молодой человек и сорвал бы орден или георгиевскую ленту, я не совсем представляю, что произошло бы. Я не очень понимаю, потому что я знаю, какой это был человек и что он сделал для всех нас, что сделали все наши предки для всех нас», — заявил артист в программе «Судьба человека».

Сергей Горобченко считает, что русские и украинцы — один народ, у них один корень. Он не понимает, как Западу удалось «замутить сознание» его ближайших родственников.

Как Сергей Горобченко относится к СВО

Сергей Горобченко в марте 2022 года записал видеообращение в поддержку спецоперации и отметил, что «Украины без России быть не может».

«Низкий вам поклон, дорогие защитники нашей родины! Уважаемые солдаты и офицеры российской армии, участвующие в спецоперации на Украине, низкий поклон вашим семьям, родным и близким. Победа будем за нами!» — сказал он.

В ноябре того же года артист выступил на благотворительном вечере «Сила добра» в поддержку ЛДНР, где «от всей семьи» поблагодарил президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за защиту России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Горобченко

«Я от всего сердца, от всей своей семьи хочу сказать спасибо Путину Владимиру Владимировичу, Шойгу Сергею Кужугетовичу, которые бьются за наше с вами счастливое будущее, за каждого пацана на фронте, за каждого офицера, которые сегодня не жалеют своего мира, в котором они живут, ради нас. Это самое большое благо — положить свою душу ради близких», — заявил актер.

Что известно об отношениях Горобченко с Невзоровым

Горобченко с 2008 года женат на дочери Александра Невзорова Полине. В программе «Судьба человека» актер признался, что не общается с тестем, но и не держит на него зла, несмотря на политические разногласия.

«Меня эта ситуация касается меньше. Но вот для Полины это непростой момент. Что тут говорить? Наверное, не суди, да не судим будешь. У каждого своя жизнь. Молюсь за него ежедневно, когда читаю утреннюю молитву. <...> К сожалению, мало его знаю. Думаю, у каждого из нас есть темные уголки. Он такой, поэтому нужно молиться и любить», — объяснил он.

Актер отметил, что мало общался с тестем еще до начала спецоперации, а также обратил внимание, что его супруга также поддерживает спецоперацию.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Чем сейчас занимается Сергей Горобченко

Сергей Горобченко продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году с ним на экраны вышли сериал «Дорога к счастью», военная драма «Позывной „Пассажир“» и фильм «До рассвета».

Артист воспитывает шестерых детей, пять из которых рождены в браке с Полиной Невзоровой. Также у Горобченко есть сын Глеб от актрисы Александры Флоринской. Наследник живет за границей, но, как отметил артист, это не мешает ему разделять взгляды отца на ситуацию в мире.

В интернете есть информация, что у Горобченко восемь детей, однако он опровергает ее.

«Мне почему-то настойчиво приписывают восемь детей. Причем выдают это с именами и датами рождения. Все мои попытки как-то исправить ошибочную информацию успехом не увенчались», — рассказал он газете «Моя семья».

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