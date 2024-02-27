Уиллис, Николсон, Терехова: кто еще из звезд страдал деменцией

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Друзья и родственники голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию, опасаются, что он не доживет до следующего Нового года. Его состояние ухудшается с каждым днем: он практически не говорит, не всегда узнает родных и все чаще становится агрессивным. Кто из звезд тоже страдал деменцией и продолжает бороться с этим недугом до сих пор — в материале NEWS.ru.

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

Недавно бывшая жена Уиллиса актриса Деми Мур опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с Уиллисом во время празднования 30-летия их общей дочери Таллулы. На снимке именинница с улыбкой обнимает мать и отца.

Говоря о болезни Уиллиса, Мур подчеркнула, что нужно отпустить прошлое и ценить каждый день, проведенный с близкими. Вероятно, к такому выводу звезда пришла после диагноза «афазия» (расстройство речи) у ее экс-супруга. Как сказали врачи, это заболевание было вызвано деменцией.

«Я поделюсь с вами тем, что говорю своим детям: важно ценить своих близких и держаться не за то, чего нет, а за то, что есть у вас прямо сейчас. Потому что в этом и есть великая красота, нежность, любовь и радость», — отметила Мур в интервью Энди Коэну в эфире шоу Radio Andy на радиостанции SiriusXM.

Актриса также обратилась к семьям людей, у чьих близких также диагностировали это заболевание. Она призвала родственников пациентов с деменцией «не страдать по ним прежним и наслаждаться настоящим моментом». По мнению Мур, ценить близких, несмотря на обстоятельства, и есть настоящее проявление любви.

Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брюс Уиллис

Почему Джек Николсон не выходит из дома

86-летний актер Джек Николсон, сыгравший сошедшего с ума весельчака в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», повторил судьбу своего героя в реальной жизни. Несколько лет назад звезда «Бэтмена» и «Иствикских ведьм» перестал появляться на публике. В 2020 году стало известно, что Николсон страдает деменцией. Сообщалось, что об актере заботятся сиделки и сын, единственный из шести наследников, сохранивший теплые отношения с отцом.

Теряющий связь с реальностью Николсон фактически стал затворником в своем особняке в Беверли-Хиллз, родственники ничего не сообщали о его состоянии. Позднее ведущий Fox News Билл О’Рейли посетил дом артиста и после общения с ним заявил: «Актер интеллектуально более сообразителен, чем президент США». Это заявление добавило путаницы. Поклонники решили, что известный своей эксцентричностью Николсон просто отгородился от мира, устав от бесконечных вечеринок, любовниц и праздного образа жизни.

Последний контакт с миром кино у Николсона произошел в 2018 году, когда актер отказался от главной роли в голливудском ремейке немецкой картины «Тони Эрдман». Тогда продюсеры были вынуждены в короткие сроки искать актера, который мог бы сыграть престижную роль, которую отверг Николсон.

Куда пропала Светлана Светличная

В конце 2022 года сын 83-летней советской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов сообщил, что его мать находится в психиатрической больнице. По его словам, состояние актрисы оценивается как стабильное, вопросами лечения Светличной занимается его супруга.

«Сейчас ее положили в Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — пояснил он.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина сообщила, что актриса страдает деменцией, поэтому у близких не было другого выхода.

«Она находится под постоянным контролем врачей, потому что это деменция. Эти гадостные болезни, когда человек исключается из общества», — сказала Гущина.

Позже невестка Светланы Светличной Ольга заявила, что артистка находится не в том состоянии, чтобы принимать друзей. По ее словам, Светличная не помнит многих некогда близких людей и даже забыла о своем домашнем любимце.

«Котика она уже давным-давно забыла. Дай бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку. Болезнь Альцгеймера и тяжелая форма деменции. Она дееспособный человек, но наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь», — сказала Ольга.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Светлана Светличная

Как сейчас живет Маргарита Терехова

81-летняя советская актриса Маргарита Терехова тоже страдает болезнью Альцгеймера. В 2018 году сын артистки Александр Терехов в эфире Первого канала рассказал, что семья тратит немалые деньги на содержание родительницы. Он сообщил, что болезнь на поздней стадии и на выздоровление надеяться не приходится. Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», по его словам, живет в собственном мире, не узнавая самых близких, постепенно превращаясь в маленького ребенка. Александр признался, что денег не хватает, так как нужно оплачивать услуги двух сиделок: постоянной и приходящей. В месяц на содержание матери семья тратит около 150 тысяч рублей.

Дочь актрисы Анна объяснила, что зарплаты, которую больной актрисе платит родной театр Моссовета, не хватает на уход. Она обратилась за помощью к неравнодушным, предложив перечислить деньги на лечение Тереховой. Мнения пользователей разделились, нашлось немало тех, кто осудил Анну Терехову, посоветовав отдать маму в специализированную клинику.

В 2019 году Александр Терехов рассказал в эфире НТВ, что состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнает родных и не встает с кровати. Показывать посторонним знаменитую актрису родные в таком виде не хотят.

«Великая актриса заслуживает, чтобы её все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим её показывать. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет», — рассказал сын артистки.

Маргарет Тэтчер страдала слабоумием 13 лет

87-летняя экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер страдала старческим слабоумием почти 13 лет, до самой смерти. Как впоследствии написала дочь политика Кэрол в своей книге «Заплыв в аквариуме», мать забывала, что ела на завтрак, считала живым покойного мужа и не помнила адрес собственного дома.

«Я не могла в это поверить. Мне всегда казалось, что она неподвластна возрасту, болезням и способна пройти любую проверку на прочность. Я научилась терпению. Один и тот же вопрос мама может задать три или четыре раза. Людей, которые оказались в аналогичном положении, тысячи. И многие из них, в отличие от Маргарет Тэтчер, не могут иметь постоянную сиделку», — вспоминала Кэрол Тэтчер.

Фото: Facundo Arrizabalaga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Маргарет Тэтчер

Какая роль сказалась на психике Самойловой

Звезда фильма «Летят журавли» Татьяна Самойлова скончалась в день своего 80-летия 4 мая 2014 года. Последние дни жизни она провела одна, несмотря на то, что трижды была замужем и родила сына, которого потом отдала своим родителям.

В первый раз актриса забеременела от мужа Василия Ланового, но отказалась рожать из личных интересов. Это произошло во время подготовки к съемкам в фильме «Летят журавли» и посчитала, что появление детей может негативно сказаться на ее внешних данных. Она сделала аборт.

«Моей самой большой любовью был Василий Лановой. Мы были мужем и женой шесть лет. Счастливы были просто безумно. Я была беременна двойней от Ланового, но этим детям не суждено было родиться. Васька сказал: «Если сделаешь аборт, я обижусь», — вспоминала она.

Позже Лановой обмолвился, что жить с Самойловой было непросто, потому что она страдала душевным расстройством. По словам знакомых, психику Самойловой подорвали съемки в фильме «Анна Каренина»: актриса не могла выйти из образа, рыдала и устраивала истерики.



В последние годы соседи отмечали, что Самойлова сильно болела: у нее была диагностированы сердечная недостаточность и болезнь легких, она часто не узнавала знакомых ей людей и говорила сама с собой. Иногда актриса пропадала без вести, ее искали. Брат Самойловой Алексей не скрывал, что сестра лежала в психиатрических клиниках и неврологических отделениях.

«Я просто приходил и видел, что Таня плохо себя чувствует, и консультировался с врачами, которые ее знают. И они говорили: «Алексей, надо полежать, иначе это может быть чревато последствиями», — вспоминал впоследствии брат Самойловой.

Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной

Что случилось с «Фросей Бурлаковой»

Исполнительница роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» Екатерина Савинова во время съемок заразилась бруцеллезом от парного молока, которое любила покупать на рынке. Инфекция дала осложнение на мозг и нервную систему. Из-за длительного лечения Савиновой выход фильма, который сделал ее знаменитой на весь СССР, отложили. В 1963-м историю о деревенской простушке, приехавшей в Москву, признали лучшей картиной года, 37-летняя Савинова стала лучшей актрисой страны.

Но насладиться успехом ей не удалось. Нервное расстройство после заражения бруцеллезом прогрессировало. Савиновой приходилось часто ложиться в больницу. Вскоре актриса начала слышать голоса и уходить на несколько дней в неизвестном направлении. Врачи диагностировали у Савиновой вялотекущую шизофрению.

«У кого-то поражает печень, у кого-то — сердце, а у Кати пострадала нервная система», — говорил о болезни актрисы ее муж Евгений Ташков.

В возрасте 43 лет Савинова отправилась в гости к сестре в Новосибирск, где ушла из дома и пропала. Спустя несколько дней тело актрисы нашли на железнодорожных путях.

Какая болезнь не давала звезде «Большой перемены» Богуновой сниматься

Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Богунова с 20-летнего возраста жила с диагнозом «шизофрения». В моменты улучшения состояния она снималась в кино и играла в театре. Коллеги относились к душевному недугу Богуновой с пониманием и в моменты обострения помогали ей с госпитализацией в психиатрическую клинику.

Актер Александр Леньков вспоминал, что общаться с коллегой было нелегко. Она могла нагрубить и обидеть человека без причины.

«У нее категорически не было друзей, такой особый склад характера. Не могу сказать, что она отталкивала людей, но с ней просто не хотели общаться. Она могла подойти и сказать, мол, кто-то и что-то у нее украл, проник к ней в квартиру или выслеживает ее», — рассказывал Леньков.

Богунова скончалась от инфаркта миокарда во время отдыха на острове Крит. В отеле, где отдыхала актриса, заметили ее странное поведение, после чего вызвали полицию и врачей. 65-летней Богуновой потребовалась принудительная госпитализация. Вечером она умерла.

Чем болела звезда «Полосатого рейса» Назарова

Актриса и дрессировщица хищников Маргарита Назарова, сыгравшая укротительницу диких животных в фильме «Полосатый рейс», получила серьезную травму головы на съемках: ее сильно ударил тигр. После этого она стала часто страдать от головных болей, у нее развилось нервное расстройство. Назарова лечилась у психиатров, но восстановиться так и не смогла.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Маргарита Назарова

После смерти супруга актриса пережила глубокую депрессию, после чего долго наблюдалась у психиатров. Последние годы жизни актрисы были сложными: Назарова жила впроголодь, маленькой пенсии не хватало на лекарства. Близкие говорили, что у нее развилась мания преследования, из-за чего она практически не выходила из дома. Актриса умерла в 2005 году, не дожив месяц до своего 80-летия. Сын и внучка Назаровой пошли по ее стопам и тоже стали цирковыми артистами. В 2017 году Нижегородский цирк назвали именем Назаровой.

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