Уилл Смит встречается с копией своей экс-жены Уилл Смит появился на премьере «Плохих парней до конца» с двойником бывшей жены

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит

Американский актер, режиссер и продюсер Уилл Смит продолжает провоцировать слухи о романе с загадочной бритоголовой женщиной, которая имеет поразительное сходство с его бывшей женой Джадой Пинкетт Смит, пишет Daily Mail. Недавно артиста заметили в компании незнакомки на премьере картины «Плохие парни до конца». В настоящее время неизвестно, романтические или платонические отношения у Смита и незнакомки, а также ничего не известно о ее личности, сообщает издание.

По слухам, Смит пламенно влюблен в незнакомку. На премьере картины пара держалась на расстоянии друг от друга, но все понимали, что они вместе. Возлюбленная Уилла надела длинное платье с леопардовым принтом и черные туфли на высоких каблуках. Позже Уилл со сцены заявил, что допустил массу ошибок в браке с Пинкетт Смит, с которой они не живут вместе уже семь лет, — сообщает источник.

Впервые 55-летнего обладателя премии «Оскар» заметили в компании двойника Пинкетт Смит на выставке Miami Art Basel в Майами в прошлом декабре. Журналисты отметили, что она полностью копирует стиль экс-супруги артиста: коротко стрижется и повторяет ее модные образы в одежде.

Ранее Смит поделился на личном YouTube-канале видео со съемок четвертой части знаменитой франшизы «Плохие парни». В ролике он сам выступил оператором эпизода, одновременно продолжая выполнять трюки. На записи можно увидеть, как Смит с прикрепленной к торсу камерой идет по съемочной площадке. Затем в ролике демонстрируется результат съемки — сцена перестрелки от первого лица.