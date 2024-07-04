Уход со сцены, маленькая пенсия, погибшие бойцы СВО: как живет Лев Лещенко

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в 82 года продолжает выпускать новые композиции, но думает об уходе со сцены. Какие известны последние новости о творчестве и жизни певца, как он относится к СВО?

Чем известен Лещенко

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После службы в армии он поступил в ГИТИС.

Творческая карьера артиста началась в 1964 году в стажерской группе Театра оперетты, позже он стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.

Широкая популярность пришла к Лещенко в 70-е годы благодаря исполнению песни «День Победы». Он выступал на стадионах, гастролировал по СССР и снимался в «голубых огоньках».

В 1990 году Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство», а также в дуэте с артистом Владимиром Винокуром представил шоу-программу двойников.

Кроме того, Лещенко — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Что известно о личной жизни Лещенко

Первый раз Лев Лещенко женился в 1966 году на Алле Абдаловой, с которой познакомился во время учебы в ГИТИСе. Они развелись на фоне роста популярности артиста.

В 1978 году Лещенко заключил брак с Ириной Багудиной, которая младше его на 12 лет. Супруги до сих пор вместе, детей у них нет. В декабре 2022 года певец опроверг информацию о внебрачной дочери.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лев Лещенко

Что Лещенко говорил об Украине и СВО

За несколько дней до начала спецоперации Лев Лещенко в интервью NEWS.ru заявил, что война между РФ и Украиной невозможна, так как подобный конфликт «никому не нужен», но заметил, что складывающаяся политическая ситуация выгодна «западным и американским воротилам».

«Произошел какой-то непонятный конфликт, инспирированный международным капиталом, иностранными спецслужбами, США, и диалога никакого не наблюдалось. Компромисса не видно этому было, никто не собирался выполнять Минские соглашения, я не политик, но вижу это. <...> Эта ситуация будет играть на руку и западным воротилам, и американским. <...> Решение [признать ЛНР и ДНР] я поддерживаю, оно обдуманное и взвешенное», — сказал исполнитель.

В июне 2022 года стало известно, что Лещенко готов рассмотреть предложение поэта Ильи Резника исполнить его песню «Любимые не умирают» — реквием по бойцам, погибшим в ходе спецоперации. Однако в конечном итоге композицию записала певица Азиза.

Лещенко после начала СВО регулярно выступает в военных госпиталях. При этом он призывал не подталкивать к патриотизму молодых музыкантов. По его мнению, восходящие звезды должны созреть для этого и сами определиться.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться», — заявил Лещенко в разговоре с Пятым каналом.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лев Лещенко

Чем сейчас занимается Лещенко

Лев Лещенко в 82 года продолжает выступать на концертах и записывает новые песни. В мае артист сообщил NEWS.ru, что намерен выпустить совместный трек с рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным).

При этом Лещенко признался, что ему стали трудно даваться сольные концерты, в связи с чем он может вскоре уйти со сцены.

«Да, наверное, скоро уйду со сцены. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — пояснил певец.

У Лещенко есть свой бизнес, который связан со сферой инженерии. По данным Telegram-канала «Звездач», исполнитель заработал на нем 20 млн рублей. Также артист получает пенсию.

«У меня пенсия не очень большая. Всего 30 тысяч. Ее исправно мне перечисляют. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», — сказал он aif.ru.

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